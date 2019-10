Islamistische Ennahdha op kop in Tunesië

Hertekening

Het ging zondag om de derde parlementsverkiezingen sinds de revolutie van 2011. De stembusgang werd beschouwd als cruciaal voor de hertekening van het politieke landschap in Tunesië. De twee partijen die het bij de vorige parlementsverkiezingen, in 2014, nog goed deden stonden ofwel op verlies (Ennahdha), of zijn versplinterd (Nidaa Tounes), luidde het vooraf. In hun plaats kwam een versnippering van partijen en onafhankelijke lijsten.