Israël als eerste land op weg naar tweede lockdown

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is de grip kwijt. Piekende coronacijfers duwen het land weer op slot en de economie de dieperik in.

Israël gaat volgende week vrijwel zeker als eerste land ter wereld voor de tweede keer volledig op slot. De beslissing komt er nadat het aantal nieuwe besmettingen geëxplodeerd is. De regering moet zondag de details uitklaren en haar definitieve fiat geven.

Hoewel Israël relatief ongeschonden uit een eerste lockdown kwam, zag het land met 9 miljoen inwoners het aantal officiële besmettingen oplopen tot meer dan 147.000. Er vielen ook 1.086 doden. De jongste weken rezen de cijfers almaar meer de pan uit, met een absoluut record van zowat 4.000 nieuwe besmettingen per dag deze week. Meerdere ziekenhuizen waarschuwden al dat ze aan hun limiet zitten.

3,7 miljard Economen schatten dat een lockdown van een maand de economie 3,7 miljard euro kost.

De lockdown gaat normaal eind volgende week in, vlak voor Rosh Hashana of Joods Nieuwjaar, de eerste van een reeks Joodse feestdagen. Dat gebeurt in drie fases. In de eerste, strengste fase, die zeker twee weken duurt, moeten de Israëli's binnen 500 meter van hun huis blijven. Scholen, bedrijven en restaurants gaan dicht, alleen essentiële zaken als supermarkten en apothekers blijven open. In de tweede fase komen lichte versoepelingen. In de derde, lossere fase treedt een 'verkeerslichtenplan' in werking, waarbij het land in groene, oranje en rode zones wordt ingedeeld, met elk hun eigen regels.

Nieuwe blamage

De economische schade dreigt enorm te zijn. Nu al zit een vijfde van de werkende bevolking zonder job. Economen schatten dat een lockdown van een maand de economie 3,7 miljard euro kost. Eerder had de Bank of Israel al voorspeld dat de Israëlische economie dit jaar met 7 procent krimpt als het longvirus blijft woekeren.

Voor premier Benjamin Netanyahu en zijn 'regering van nationale eenheid', die in mei werd gevormd om de coronacrisis het hoofd te bieden, is het een nieuwe blamage. Nadat drie verkiezingen in een jaar tijd telkens een even versnipperd landschap hadden opgeleverd, zag het er lang naar uit dat de regeringsvorming opnieuw op een sisser zou uitdraaien. Door corona vonden de Blauw-Wit-partij van Benny Gantz en de Likoed-partij van Netanyahu elkaar toch.

Corruptie

Maar de onvrede van de bevolking is groot. De jongste weken waren er regelmatig protesten tegen Netanyahu. De Israëli's zijn ontevreden over zijn aanpak van de coronacrisis, de economische malaise en de aanslepende beschuldigingen van corruptie. Toen Netanyahu de vorige lockdown ophief, waarschuwde hij dat er weer strengere maatregelen zouden worden ingevoerd als het aantal dagelijkse besmettingen boven 100 steeg. Toen dat effectief gebeurde, bleef hij treuzelen, waardoor de situatie uit de hand kon lopen.

De ultraorthodoxe en Arabische delen van het land worden disproportioneel hard door het virus getroffen.

Het verzet komt ook van binnenuit. De ultraorthodoxe partijen in Netanyahu's wankele coalitie dreigden al uit de regering te stappen als de lockdown tijdens de Joodse feestdagen valt. Vorige week moest de premier zijn plan van lokale lockdowns in de zwaarst getroffen gemeenschappen opbergen onder druk van dezelfde partijen. In de plaats stelde hij een avondklok in. De ultraorthodoxe en Arabische delen van het land worden disproportioneel hard door het virus getroffen. Mensen leven er dicht op elkaar en blijven in groten getale samenkomen voor feesten en religieuze activiteiten.