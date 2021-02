Israël beschuldigt Iran van aanslag op schip

Israël verdenkt aartsrivaal Iran ervan verantwoordelijk te zijn voor een explosie op een Israëlisch schip.

Eind vorige week vond in de Golf van Oman een explosie plaats op een Israëlisch schip. Over de omstandigheden van het incident is nog niets bekend. Het kan dus om ook om een ongeval gaan. Maar daar geloven de Israëlische autoriteiten niet in.

Minister van Defensie Benny Gantz benadrukte zondag dat het schip reltaief dicht bij Iran voer op het moment van de explosie. 'Dat doet ons vermoeden dat het de Iraniërs waren', zei Gantz in een reactie op de televisiezender Kan, 'maar we moeten dat nog verifiëren.'

De aartsconservatieve Iraanse krant Kayhan claimde zondag dat de explosie het werk van Iran of diens bondgenoten. Volgens de krant was het Israëlische schip bezig met een spionageopdracht in de Golf van Oman en liep het 'in de val van een van de takken van de as van de weerstand'. Daarmee werd verwezen naar de sjiitische alliantie onder leiding van Iran.

Verrijkt uranium

De spanningen tussen Israël en Iran zijn de voorbije maanden hoog opgelopen, onder andere door de versnelling van het Iraanse nucleaire programma. Iran schroefde de productie van verrijkt uranium op. Volgens Israël werkt Teheran aan de bouw van kernwapens. In november kwam het brein achter dat nucleaire programma om bij een aanslag, waarschijnlijk door Israël.

Sindsdien vrezen de Israëli's vergeldingsacties. Minister Gantz zei zondag dat het duidelijk is dat Iran het gemunt heeft op Israëlische burgers en infrastructuur. Het Iraanse regime steunt de Palestijnse beweging Hamas en de Libanese militie Hezbollah, twee gezworen vijanden van Israël.

Nucleaire deal

De oplopende spanningen vallen samen met pogingen om de nucleaire deal uit 2015 nieuw leven in te blazen. Volgens dat akkoord beloofde Iran zijn nucleaire programma te bevriezen in ruil voor de afschaffing van sancties. Maar de gewezen Amerikaanse president Donald Trump trok in 2018 de stekker uit de deal, tot grote vreugde van Israël.