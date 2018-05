Israel bouwt golfbreker aan Gazastrook

Ook op zee wil Israël de Palestijnse enclave Gaza van de buitenwereld fysiek afsluiten.

Minister van Defensie Avigdor Lieberman deelde zondag mee dat aan het Zikim-strand de bouw van een 'wereldwijd unieke hindernis' is begonnen. De constructie moet verhinderen dat militanten Palestijnen over zee Israël kunnen binnendringen. Volgens het kabinet van Lieberman gaat het om een soort golfbreker die tegen het einde van het jaar klaar moet zijn. De constructie zal drie verdiepingen tellen en ondoordringbaar zijn. Ze bestaat uit stenen en hekkens.

Door de versperring verliest de radicale Palestijnse beweging Hamas, die Gaza bestuurt, opnieuw strategische capaciteit, zegt Lieberman.

Israël en Egypte blokkeren uit veiligheidsoverwegingen de Gazastrook al meer dan een decennium. Daardoor zijn de levensomstandigheden van de zowat twee miljoen bewoners van de smalle strook aan de kust zeer slecht. Israel heeft ook een blokkade op zee afgekondigd.

Drie doden

Het was de voorbije dagen weer erg onrustig rond Gaza. Bij een aanval van het Israëlisch leger in het zuiden van de Gazastrook zijn zondag drie militante Palestijnen gedood. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid in Gaza nam een Israëlische tank een militaire uitkijkpost in de omgeving van Khan Younis onder vuure. De gewapende vleugel van de Palestijnse organisatie Islamitische Jihad deelde mee dat de doden leden van haar groep waren. De tankaanval was een reactie van het Israëlische leger op de explosie van een door Palestijnen geplaatste bom aan de grens. Daarbij raakte niemand gewond.

De Israëlische luchtmacht had zaterdagnacht al stellingen van Hamas in het zuiden van de Palestijnse enclave aan de Middellandse Zee bestookt. Dat was volgens een militaire woordvoerder een antwoord op pogingen van Palestijnen om Israëlisch grondgebied te infiltreren. Vier mannen hadden de grensomheining doorgesneden en volgens het leger geprobeerd de militaire infrastructuur te beschadigen.

Marmeren paat

Sinds 30 maart zijn circa 120 Palestijnen bij confrontaties met Israëlische soldaten aan de grens tussen Israël en de Gazastrook gedood. Duizenden anderen raakten gewond. Het Israëlische leger had zaterdag al meegedeeld dat een twintigjarige soldaat aan zijn verwondingen is bezweken. Die had hij bij een razzia op de Westelijke Joraanoever opgelopen.