Israël eerste land met derde prik voor 50-plussers

Een man krijgt een derde spuit in een vaccinatiecentrum in Jeruzalem.

Israël begint als eerste land met het uitdelen van een derde dosis van het coronavaccin aan vijftigplussers. Het land hoopt door snel te zijn met extra prikken de deltavariant weer onder de duim te krijgen.

Vijfduizend Israëli die in aanmerking komen voor de een derde vaccindosis hadden vrijdag een afspraak. Onder hen ook de gezondheidsminister Nitzan Horowitz. Een paar uur nadat de regering officieel had gemeld dat alle inwoners ouder dan vijftig een uitnodiging zouden krijgen voor een derde prik stroopte de 56-jarige politicus zijn mouw op.

Lees meer Wereldgezondheidsorganisatie vraagt te wachten met booster coronaprik

'Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen van mijn leeftijd, vijftig, gevaccineerd worden met een derde dosis', zegt Horowitz in Israëlische media. 'Dit is het belangrijkste middel dat we hebben om de deltavariant te stoppen. We zitten in een grote uitbraak en dit is een stap die iedereen kan zetten.'

Deltavariant

De besmettelijker deltavariant veroorzaakt de voorbije weken een stijging van het aantal besmettingen in Israël. De overheid registreerde donderdag 6.083 nieuwe infecties met het coronavirus. Het reproductiegetal is 1,4. Dat betekent dat 100 besmette personen 140 anderen besmetten.

Doordat 60 procent van de gehele bevolking gevaccineerd is, stijgt de ziekenhuisbezetting minder snel dan bij eerdere uitbraken. Er liggen 792 patiënten in het ziekenhuis. Dat is het hoogste cijfer sinds 14 maart, toen 853 mensen in het ziekenhuis werden opgenomen en er gemiddeld 2.500 besmettingen per week werden bevestigd.

Voorloper

Lees meer Technologie achter succesvaccins is beloftevol op vele fronten

Israël is het eerste land dat al begonnen is met het verdelen van derde dosissen - of tweede dosissen als het gaat over het vaccin van Johnson & Johnson. Zestigplussers zijn eerder al opgeroepen en ook risicopatiënten, zorgmedewerkers, gedetineerden en gevangenisbewakers komen in aanmerking. 13.000 vijftigplussers hebben al een afspraak gemaakt voor een prik.

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA gaf vrijdag toestemming voor een derde prik bij mensen met een zwak immuunsysteem. Het Verenigd Koninkrijk wil in september beginnen met boostershots, net als Duitsland. Ons land neemt binnenkort een beslissing.