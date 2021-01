Israël gebruikt expertise in crisismanagement om vaart te maken met vaccinaties

Israël is uitgegroeid tot wereldleider in de vaccinatie tegen het coronavirus. 's Lands expertise in crisismanagement is een troef. Maar premier Benjamin Netanyahu tastte ook diep in de buidel voor de vaccins. Zijn politieke overleven hangt ervan af.

Terwijl de kritiek op de Europese vaccinstrategie aanzwelt en de Amerikaanse overheid onder vuur ligt omdat de inentingen in de Verenigde Staten een pak trager verlopen dan verhoopt, heerst in Israël net geen euforie. Geen land ter wereld is er de afgelopen weken in geslaagd zo'n groot deel van zijn bevolking in te spuiten met een entstof die haar moet beschermen tegen het longvirus.

Uit gegevens van Our World in Data blijkt dat bijna 13 procent van de meer dan 9 miljoen inwoners van Israël al een eerste dosis kreeg van het vaccin van de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer/BioNTech. Het land heeft straatlengtes voorsprong op het nummer twee in de rangschikking, Bahrein. Daar is ruim 3,5 procent van de bevolking ingeënt (zie tabel). Het contrast met Europa is enorm. Daar moet de campagne, op wat symbolische inspuitingen na, nog uit de startblokken schieten.

Voorbereidingen

Waarom slaagt de Joodse staat er beter dan de rest van de wereld in de vaccins snel uit te rollen? 'We zijn wereldleider omdat we al vlug na de uitbraak van de pandemie voorbereidingen troffen voor de vaccinatiecampagne', zei de Israëlische minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein in de Amerikaanse krant The New York Times.

Dat de macht in Israël bij de centrale overheid zit, werkte dat proces in de hand. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu trok het dossier naar zich toe en klopte persoonlijk bij de farmabedrijven aan.

Zelfs al betaalden we veel meer dan andere landen, dan nog was het elke sjekel waard als onze economie door de snelle vaccinatie een week eerder weer op volle toeren draait. Yuli Edelstein Israëlische minister van Volksgezondheid

Om hen ervan te overtuigen zijn land niet te vergeten in de eerste bevoorradingsrondes toog de Israëlische premier met een bom geld op zak naar de onderhandelingstafel. Hoeveel hij ophoestte voor de vaccins is een staatsgeheim. 'Zelfs al betaalden we veel meer dan andere landen, dan nog was het elke sjekel waard als onze economie door de snelle vaccinatie een week eerder weer op volle toeren draait', meent Edelstein.

Noodsituaties

Netanyahu had nog een extra troef in de onderhandelingen met de farmasector: het gedigitaliseerde en goed uitgebouwde gezondheidssysteem van zijn land. 'De interesse van farmabedrijven om aan Israël te leveren was gauw gewekt. De vier zorgverzekeraars in het land (bij wie alle inwoners van Israël verplicht aangesloten zijn, red.) hebben de reputatie efficiënt te zijn en over betrouwbare data te beschikken', verduidelijkte de Israëlische minister van Volksgezondheid.

Noodsituaties zijn Israël bovendien niet vreemd. Door de decennialange conflicten met de Palestijnen en met andere landen in het Midden-Oosten bouwde het land flink wat expertise op in crisismanagement. Die komt vandaag van pas.

Israël pakt de coronacrisis aan als een oorlog. De situatie is vergelijkbaar: je hebt een vijand en je hebt de juiste munitie. Dan rest je een ding: het waarmaken. Allon Moses Directeur afdeling microbiologie en infectieziektes Hadassah Medical Organization

'Israël pakt de coronacrisis aan als een oorlog. De situatie is vergelijkbaar: je hebt een vijand en je hebt de juiste munitie. Dan rest je een ding: het waarmaken', schetste Allon Moses, directeur van de afdeling microbiologie en infectieziektes van de Hadassah Medical Organization, in de krant The Irish Times.

Ten slotte lijkt klein zijn in deze omstandigheden een voordeel. Als alles volgens planning verloopt, heeft Israël tegen het einde van deze week ruim een vijfde van de bevolking een eerste dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin toegediend. Dat komt neer op iets meer dan twee miljoen mensen. Ter vergelijking: in China waren op 31 december 2020 4,5 miljoen doses entstof onder de bevolking verspreid en in de VS waren dat er op 2 januari 4,2 miljoen.

Verkiezingen

Die nuancering zal Netanyahu worst wezen. De vaccinatiecampagne is voor hem een persoonlijke missie. Als eerste inwoner van zijn land liet hij op 19 december, twee dagen voor het vaccin van Pfizer/BioNTech in Europa de goedkeuring kreeg, voor de tv-camera's een spuitje zetten.

De aftredende premier stelt alles in het werk om te bekomen dat Israël het eerste land ter wereld wordt dat zijn hele bevolking gevaccineerd heeft. Zijn politieke overleven hangt ervan af.

442.000 coronabesmettingen in israël Sinds het begin van de pandemie zijn meer dan 442.000 besmettingen en ruim 3.430 sterfgevallen geregistreerd.

Voor de vierde keer in twee jaar verkeert Israël in verkiezingsmodus. In maart moeten de Israëli's opnieuw naar de stembus omdat de coalitieregering van Netanyahu's Likoed met de centrumpartij Blauw-Wit van Benny Gantz eind vorig jaar na amper acht maanden gesneuveld is.

Officieel bezegelde onenigheid over de begroting het lot van de bestuursploeg. Maar op de achtergrond speelden Netanyahu's juridische besognes evenzeer mee. Hij wordt beschuldigd van omkoping, fraude en schending van het vertrouwen.

Bovendien oogstte de regering de voorbije maanden heel wat kritiek met haar corona-aanpak. Foute beslissingen, gebrekkige communicatie en te lakse regels voor internationale reizen deden het aantal infecties en overlijdens in het land serieus oplopen. Sinds het begin van de pandemie zijn meer dan 442.000 besmettingen en ruim 3.430 sterfgevallen geregistreerd.

Vaccinvoorraad

Netanyahu gokt erop dat die kritiek zal verstommen als de uitrol van de vaccins in de aanloop naar de verkiezingsrace voorspoedig verloopt. 'Op het moment van de waarheid geven mensen hun stem aan de politicus die hen vaccins bezorgde en die hen uit de crisis haalde', maakt hij zich sterk.

De aftredende premier heeft zijn lot evenwel niet volledig in eigen handen. In zijn ideale scenario zijn tegen eind maart meer dan 5 miljoen Israëli's ingeënt. Maar dan moeten er de volgende weken wel voldoende vaccins voorhanden zijn.