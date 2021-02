Israël geeft wereld vleugje hoop

De cijfers uit Israël doen dromen van een leven na de pandemie. Sinds midden januari is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bij ouderen er fors gedaald. 'We moeten voorzichtig zijn, maar de magie lijkt begonnen.'

Nergens ter wereld is de vaccinatiecampagne al zo ver gevorderd als in Israël. Zo'n 3 miljoen mensen - meer dan een derde van de bevolking - kregen er de eerste van de twee vereiste prikken. 1,8 miljoen mensen kregen ook hun tweede prik al. En waar eerst de ouderen aan de beurt waren, komt stilaan de jongere bevolking aan zet. 35-plussers en 16- tot 18-jarigen die binnenkort hun eindexamen doen, zijn de volgende in de rij.