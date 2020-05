Israël krijgt omstreden regering na drie verkiezingen

Het Israëlisch parlement gaf zondag groen licht voor de installatie van de nieuwe regeringsploeg van premier Benjamin Netanyahu. Die gaat daarmee zijn vijfde kabinet leiden. Netanyahu kan rekenen op een comfortabele meerderheid van 73 zetels in het 120 zetels tellende parlement.

18 maanden

Door de handen ineen te slaan, konden de mannen voorkomen dat tijdens de coronacrisis weer verkiezingen gehouden moeten worden. De regering die nu zal aantreden is de grootste sinds de stichting van Israël in 1948. De oppositie morde dat het land straks meer bewindslieden telt dan coronapatiënten aan de beademing.

De juridische problemen van Netanyahu, die al sinds 2009 aan de macht is, kunnen een schaduw werpen over zijn komende regeringsperiode. Justitie verdenkt de ervaren politicus van corruptie en heeft vervolging ingesteld. Het proces begint volgende week.

Westelijke Jordaanoever

Een van de gevoeligste punten op de politieke agenda van de nieuwe regering is de mogelijke annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever, waar zo'n 3 miljoen Palestijnen wonen. Israël krijgt in het omstreden vredesplan van de Verenigde Staten de ruimte om nederzettingen en andere gebieden in te lijven.