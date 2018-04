Israël negeert VN-veroordeling voor 'buitensporig geweld'

Sinds betogingen in Gaza eind maart de kop opstaken, zijn al 42 Palestijnen gedood volgens het VN-Commissariaat voor de Mensenrechten.

Het Commissariaat van de Mensenrechten in Genève heeft in scherpe bewoordingen het geweld dat Israël gebruikt tegen Palestijnse protestanten veroordeeld. Volgens de Verenigde Naties zijn al 42 Palestijnse doden en 5.500 gewonden gevallen in vier weken tijd. Aan Israëlische kant vielen nog geen slachtoffers.