Israël stevent af op recordaantal verkiezingen in een jaar

Voor de tweede keer in enkele weken tijd is de Israëlische regeringsvorming mislukt. Ook oud-generaal Benny Gantz slaagde er niet in een meerderheid te vinden.

Israël is op weg naar de derde verkiezingen in een jaar, een unicum in zijn 70-jarige bestaan. Ook Benny Gantz, de leider van de Israëlische centrumpartij Blauw-Wit, moest woensdagavond de handdoek in de ring gooien. Hij bracht president Reuven Rivlin op de hoogte dat hij geen regering kon vormen voor het aflopen van de deadline om middernacht. Een paar weken eerder was premier Benjamin Netanyahu hetzelfde lot beschoren.

Dit zijn harde donkere dagen in de annalen van de staat van Israël. Reuven Rivlin President Israël

Daarmee bevindt de Israëlische politiek zich op onbekend terrein. In principe is er nog één mogelijkheid. Een meerderheid van de 120 leden van de Knesset heeft 21 dagen om een parlementslid aan te wijzen, dat dan 14 dagen de tijd krijgt om een regering te vormen. De kans dat het versnipperde parlement daarin slaagt, lijkt evenwel klein. In dat geval komen er nieuwe verkiezingen in maart.

Israël trok dit jaar al twee keer naar de stembus - in april en in september - telkens zonder duidelijke winnaar. Bij de jongste verkiezingen werd Gantz' Blauw-Wit nipt de grootste partij met 33 zetels. Netanyahu's Likoed haalde er 32, maar had meer bondgenoten in het parlement.

Corruptieschandalen

Velen hoopten dat beide partijen elkaar vonden in een regering van nationale eenheid - samen hebben ze een meerderheid - maar de gesprekken draaiden de voorbije weken op niets uit. Een belangrijke twistappel is de vraag wie premier wordt.

Er circuleerden scenario's over een beurtrol, maar voor Gantz is Netanyahu onverteerbaar. De oud-legerchef voerde campagne met de belofte de premier na tien jaar te onttronen en wil daar niet op terugkomen. Bovendien hangen Netanyahu drie corruptiezaken boven het hoofd, waarover de Israëlische procureur-generaal begin volgende week een beslissing moet nemen. Als hij premier wordt, kan hij zijn positie gebruiken om immuniteit te krijgen.

De extreemrechtse minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman, die met zijn partij acht zetels binnenhaalde en daardoor beide protagonisten aan een minderheidsregering kan helpen, maakte woensdag nog eens duidelijk dat hij een regering van nationale eenheid verkiest. Hij beschuldigde Gantz en Netanyahu ervan verantwoordelijk te zijn voor de impasse omdat ze om persoonlijke redenen niet willen wijken.