Israël trekt in september opnieuw naar de stembus

De kiezers in Israël mogen in september opnieuw naar de stembus. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is er niet in geslaagd om voor de deadline een coalitie te vormen.

Volgens de wet had uiterlijk woensdag middernacht (lokale tijd) een regering geformeerd moeten zijn.

Likud, de partij van de premier, onderhandelde al weken over een nieuwe regering, maar het overleg zat muurvast.

Netanyahu's partij Likoed werd bij de verkiezingen in april de grootste, met 36 van de 120 parlementszetels, slechts één zetel meer dan zijn directe rivaal, ex-generaal Benny Gantz. Sindsdien onderhandelde hij met een aantal rechtse en religieuze partijen om samen een regering te vormen. Daarbij botste hij op één grote stoorzender: voormalige minister van Defensie Avigdor Lieberman, met wie hij al lang een grillige relatie heeft. De voorbije twee decennia waren de mannen zowel nauwe bondgenoten als bittere rivalen.

Legerdienst

Het breekpunt was de wet die Lieberman per se wou doorvoeren, waardoor ook ultraorthodoxe Joden hun legerdienst moeten doen. Die wet bleek onverteerbaar voor de drie ultraorthodoxe partijen die Netanyahu nodig had om aan een meerderheid in het parlement te geraken. Likoed beschuldigde Lieberman ervan de kwestie enkel te gebruiken om Netanyahu te saboteren. 'Voor wat zetels en een honger naar macht sleurt Lieberman het hele land naar verkiezingen', zij een topman.

Veel Israëliërs vinden het onbegrijpelijk dat orthodoxe Joden vrijgesteld zijn van hun legerdienst om hun leven aan de studie van heilige boeken te wijden.

De legerdienst voor orthodoxe Joden verdeelt de Israëlische samenleving al langer. Veel Israëliërs vinden het onbegrijpelijk dat orthodoxe Joden vrijgesteld zijn van hun legerdienst om hun leven aan de studie van heilige boeken te wijden. Bij het ontstaan van Israël gold de vrijstelling voor enkele honderden studenten, maar nu zijn dat er al tienduizenden.

De impasse leidde tot grote zenuwachtigheid bij Netanyahu omdat woensdag de deadline van 42 dagen verliep die een Israëlische kandidaat-premier volgens de Israëlische wet heeft om een regering te vormen. Daarna kon de president in principe een andere kandidaat-premier aanstellen die dan 28 dagen zou hebben om een alternatieve coalitie te vormen. Was dat niet gelukt, dan zouden er verkiezingen volgen, wat een unicum zou zijn in de Israëlische geschiedenis.

Maar Netanyahu verkoos woensdag meteen de weg van nieuwe verkiezingen. Het Israëlische parlement (Knesset) stemde woensdag voor de ontbinding van het halfrond.