Israël voert vergeldingsacties uit in Gazastrook

Israël bombardeert doelwitten in de Gazastrook in antwoord op raketbeschietingen van Hamas.

De Israëlische luchtmacht heeft vergeldingsacties uitgevoerd na raketbeschietingen vanop de Gazastrook . Doelwit waren 'ondergrondse voorzieningen' in het zuiden, zei het leger zondagnacht. Israël heeft in het verleden meermaals verklaard dat het de Gazastrook bestookt om tunnels van de radicaal-islamistische Palestijnse organisatie Hamas te vernietigen.

Al zaterdagnacht voerde Israël achttien aanvallen uit op voorzieningen van Hamas als vergelding op een bomaanslag op Israëlische soldaten in het grensgebied . Daarbij kwamen twee Palestijnse jongeren om het leven. Bij de bomaanslag raakten vier Israëlische soldaten gewond, waarvan twee er ernstig aan toe waren.

De aanvallen zaterdagnacht waren van de zwaarste sinds de Gaza-oorlog in 2014. Tijdens die oorlog van vijftig dagen kwamen 2.250 Palestijnen en meer dan 70 Israëli's om. Nadat VS-president Donald Trump begin december eenzijdig Jeruzalem heeft uitgeroepen tot hoofdstad van een Israëlische staat kwam het tot onrust in de Palestijnse gebieden. Ondertussen is de rust wel grotendeels teruggekeerd