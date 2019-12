Israël voor derde keer in jaar naar stembus

Israël gaat op 2 maart voor de derde keer in twaalf maanden naar de stembus. Het Israëlische parlement heeft zichzelf woensdag ontbonden nadat het er niet in geslaagd was voor de deadline van middernacht een nieuwe premier aan te duiden.

De derde stembusgang dreigt het land opnieuw honderden miljoenen euro's te kosten en weer maandenlang met bitse campagnes en een slecht functionerende overheid op te zadelen. Eerdere verkiezingen in april en september draaiden telkens op een patstelling uit. De Likoed-partij van premier Benjamin Netanyahu en de Blauw-Witte alliantie van zijn uitdager Benny Gantz strandden op slechts een paar zetels van elkaar. Geen van beiden slaagde erin een meerderheid bijeen te puzzelen.

Hoewel Israël bekendstaat voor zijn weinig stabiele regeringen - het gebeurt zelden dat ze hun legislatuur uitdoen - is de politieke crisis ongezien. Een doorbraak lijkt veraf. Opiniepeilingen voorspellen in maart een herhaling van de voorbije twee verkiezingen. Blauw-Wit zou iets meer zetels halen dan Likoed, maar onvoldoende partners hebben om een solide regering te vormen.

Interne rebellie

De beste oplossing voor de impasse - een regering van nationale eenheid van Likoed en Blauw-Wit - lijkt kansloos zolang Netanyahu aan het hoofd van zijn partij blijft staan. Israëls langst zetelende premier werd eind november officieel aangeklaagd voor fraude, omkoping en bedrog in drie corruptiezaken die hem al jaren boven het hoofd hangen. Voor Blauw-Wit is het uitgesloten dat hij het land in een beurtrol met Gantz zou leiden, een scenario dat de ronde doet.

In zijn eigen partij wordt Bibi's positie voor het eerst in vraag gesteld. De man die er tot nu toe in slaagde met alles weg te komen, krijgt steeds meer met rebellie af te rekenen. Sommige partijtoppers vrezen dat Netanyahu's uitspattingen ertoe leiden dat Likoed na jaren van de macht verdreven wordt. Ze eisen nieuwe voorzittersverkiezingen. Op 26 december moet duidelijk worden of Netanyahu nog steeds voldoende steun krijgt om de verkiezingscampagne een derde keer te trekken.