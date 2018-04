Johnson: ‘Bombardement Syrië moest snel gaan'

Premier Michel: ‘Iran en Saoedi-Arabië moeten grotere rol spelen’

Eerste minister Charles Michel zei zondagmiddag in het VTM Nieuws begrip te hebben voor de raketaanval op Syrië, maar wil nu snel een dialoog. ‘Een politiek initiatief is van cruciaal belang om meer kansen te geven aan een duurzame oplossing. Zelfs met landen waarmee we niet spontaan akkoord zijn, zoals Rusland, denken we dat het belangrijk is toch een dialoog open te houden.’ Volgens hem moeten nu ook landen als Saoedi-Arabië en Iran meer een rol spelen.

Volgens Charles Michel ging het in de nacht van vrijdag op zaterdag niet om een symbolische aanval. ‘De bedoeling was aan te duiden dat er een rode lijn is en in de toekomst te vermijden dat president Assad opnieuw chemische wapens zou gebruiken.’

Toch moet de echte oplossing volgens hem nog steeds in een gesprek worden gezocht. ‘Een paar weken geleden heb ik de Russische president Poetin en eerste minister Medvedev ontmoet’, bracht de premier in herinnering. ‘Niet omdat ik de advocaat van Rusland zou zijn, maar omdat ik denk dat het nodig is dialoog te voeren.’

Een definitieve oplossing voor Syrië kan er desalniettemin enkel één zonder president Assad zijn, zei Michel zondag. ‘Daar is geen twijfel over in mijn ogen.’