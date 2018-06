Jordaanse regering wankelt na straatprotesten

Het ontslag volgt na de grootste betogingen in jaren . Duizenden Jordaniërs komen al dagenlang de straat op in de hoofdstad Amman om te protesteren tegen geplande belastingverhogingen .

Werkloosheid

Ze eisten ook het ontslag van premier Mulki, die in mei 2016 was aangesteld om de economie en het ondernemingsklimaat te doen heropleven. Dat is nodig, want de vooropgestelde economische groei van 2,2 procent zal niet voldoende zijn om de werkloosheidsgraad van 18,5 procent, de hoogste in twintig jaar, te doen zakken.