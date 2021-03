Journalistenorganisatie sleept Saoedische kroonprins voor de rechter

Reporters Zonder Grenzen dient een strafklacht in tegen Mohammed Bin Salman en vier andere hooggeplaatste functionarissen. Het hoopt zo een onderzoek te openen naar de moord op journalist Jamal Khashoggi en de vervolging van 34 andere journalisten.

De journalistenorganisatie Reporters Zonder Grenzen (RSF) wil de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman (MBS) en vier andere hooggeplaatste Saoedische functionarissen voor de rechter dagen. De organisatie diende een strafklacht in bij de Duitse procureur-generaal wegens misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord, marteling en seksueel geweld.

Ze gebruikt daarvoor het principe van de 'universele jurisdictie'. Dat betekent dat een Duitse rechtbank mag oordelen over misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden in het buitenland - ook als er geen Duitser bij betrokken was. Directeur Christian Mihr had het dinsdag over een wereldwijde primeur. 'We vragen de procureur-generaal om de situatie te analyseren, met het oog op het formeel starten van een vervolgingsonderzoek en het uitvaardigen van aanhoudingsbevelen.'

De keuze voor Duitsland is niet toevallig. Volgens RSF is niet enkel het rechtssysteem het meest geschikt, Duitse rechtbanken toonden eerder al dat ze er niet van terugschrikken om internationale misdadigers te vervolgen.

In de klacht, een document van 500 pagina's, gaat RSF in op de systematische vervolging van journalisten in Saoedi-Arabië. Naast Jamal Khashoggi, die in 2018 vermoord werd in het Saoedisch consulaat in Istanboel, worden ook 34 andere casussen behandeld. Het gaat om journalisten die het slachtoffer werden van foltering, seksueel geweld, plotse verdwijningen of vervolging. 33 van hen zitten nog steeds in de gevangenis.

Monddood

RSF richt zijn pijlen op Bin Salman, diens adviseur Saud Al-Qahtani, het voormalige hoofd van de veiligheidsdiensten Ahmad Mohammed Asiri, de voormalige consul in Istanboel Mohammad Al-Otaibi en Maher Abdulaziz Mutreb, het hoofd van het team dat Kashoggi vermoordde. Ze worden ervan beschuldigd achter de moord op Khashoggi te zitten en een beleid op poten te hebben gezet waarin journalisten systematisch worden aangevallen en monddood worden gemaakt.

De demarche van de journalistenorganisatie komt kort nadat de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben bevestigd dat Bin Salman de opdracht gaf om Khashoggi te vermoorden. De kroonprins ontkende tot nu toe elke betrokkenheid. Vorig jaar veroordeelde Saudi-Arabië vijf leden van de geheime dienst tot de doodstraf voor hun rol in de moord.