Khashoggi: Erdogan overtuigd van moord met voorbedachtheid

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is ervan overtuigd dat er voorbereidingen waren voor de moord op de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een bijeenkomst van zijn partij AKP. Erdogan had het over een 'politieke moord' die dagen voordien werd 'gepland'.

Reeds de dag voor het bezoek van Khashoggi aan het Saoedische consulaat in Istanboel werden verschillende groepen van mensen uit Saoedi-Arabië Turkije binnengevlogen. Volgens Erdogan gebeurde dat om de journalist te doden. De Turkse president sprak over een vijftienkoppig team dat van Saoedi-Arabië naar Turkije reisde.

Camera's

Nog volgens Erdogan zouden drie medewerkers van het consulaat voor de dood van Khashoggi op verkenning zijn gegaan in het nabijgelegen Bos van Belgrado en in de provincie Yalova. Bovendien werden de bewakingscamera's aan het consulaat weggehaald voor de komst van Khashoggi. 'We hebben er zeer sterke aanwijzingen voor dat dit niet toevallig gebeurde, maar dat het gepland was.'