Koerden laten 300-tal Syrische IS-aanhangers vrij

Bijna 300 Syriërs die ervan verdacht worden lid te zijn van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zijn vrijgelaten door de Syrische Koerden die het noorden van het land controleren.

Volgens de Koerden gaat het om IS-aanhangers die 'geen bloed aan hun handen hebben'. De groep kreeg zaterdagavond de vrijheid na een verzoek van stamhoofden en lokale personen, zegt de Koerdische administratie. Het gaat om 283 mannen die op verschillende plaatsen in het gebied onder Koerdische controle vrijgelaten werden.

Het is niet de eerste keer dat de Syrisch-Koerdische autoriteiten een groep IS-aanhangers vrijlaat, maar ditmaal ging het om een grote groep, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Die organisatie volgt vanuit Groot-Brittannië het conflict in Syrië op en rapporteert dagelijks over slachtoffers van het geweld tussen het regime, opstandelingen en jihadisten.