Koerden pleiten voor IS-tribunaal in Syrië

De Syrische Koerden die het grootste deel van Noord-Syrië controleren, hebben maandag opgeroepen om in het noordoosten van Syrië een internationale rechtbank op te richten om de strijders van Islamitische Staat (IS) te berechten.

De oproep komt enkele dagen nadat de Syrische Democratische Strijdkrachten, die door de Verenigde Staten gesteund worden, de totale overwinning op IS hebben uitgeroepen. Met de val van het gehucht Baghouz blijft van het voormalige kalifaat, dat delen van Syrië en Irak bevatte, niets meer over. Maar de Koerden maken zich zorgen over wat met de gevangengenomen IS-strijders zal gebeuren.

Serieuze bedreiging

Momenteel zitten duizenden IS-strijders en hun families vast in kampen en gevangenissen in het noorden van Syrië. Zo'n 1.500 strijders zouden uit westerse landen komen. De Koerden zeggen dat ze niet de middelen hebben om hen nog langer vast te houden, maar de meeste landen weigeren hun strijders terug te nemen.

Nu IS verslagen is, vrezen de Koerden dat de internationale steun helemaal zal wegvallen. 'Er zijn duizenden strijders, vrouwen en kinderen uit 54 landen - Syrië en Irak niet inbegrepen - die een serieuze belasting en bedreiging vormen voor ons en voor de internationale gemeenschap’, waarschuwde een woordvoerder tegen het Franse persagentschap AFP.

Een internationaal tribunaal in het noordoosten van Syrië is niettemin niet vanzelfsprekend. Ook nu IS verslagen is, blijft de regio erg onrustig. Naar schatting 20.000 IS-strijders zijn nog op de loop, onder wie leider Abu Bakr al-Baghdadi. Verwacht wordt dat zij aanslagen zullen blijven plegen, zowel in Syrië als in Europa.