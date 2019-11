Koning Bibi's troon begint te wankelen

Voor het eerst sinds hij in 2009 aan de macht kwam, ligt de Israëlische premier onder vuur in zijn Likoed-partij. Zijn vertrek kan goed nieuws zijn voor de politieke impasse in Israël.

Een paar dagen nadat de Israëlische procureur-generaal hem aangeklaagd heeft voor fraude, omkoping en bedrog, stellen zijn partijgenoten de positie van Benjamin Netanyahu openlijk in vraag. Israëls langst zetelende premier krijgt zo voor het eerst met interne muiterij af te rekenen. Tot nu toe slaagde hij erin met alles weg te komen, van geruchten over corruptie tot zijn falen - tot twee keer toe - om een regering te vormen.

Het was de populaire oud-minister van Binnenlandse Zaken Gideon Sa'ar die dit weekend de kat de bel aanbond. Volgens hem is het tijd om iemand nieuw aan het hoofd van de Likoed-partij te zetten. 'Denkt er ook maar iemand dat Netanyahu na een derde, vierde, vijfde of zesde verkiezingsrace een regering zal vormen? Ofwel duurt deze crisis voort, ofwel, god help ons, komen onze rivalen aan de macht.'

Binnen zes weken voorzittersverkiezingen

Sa'ar, die een tijdlang uit de partij stapte, maar onlangs een glorieuze comeback maakte, is het eerste zwaargewicht in de partij dat Netanyahu uitdaagt. Bibi's aanhangers veroordeelden zijn zet meteen, maar een aantal partijprominenten - zoals parlementsvoorzitter Yuli-Yoel Edelstein en minister van Veiligheid Gilad Erda - bleven opvallend stil.

Voor Netanyahu zat er niets anders op dan in stemmen met voorzittersverkiezingen, al noemde hij de datum die Sa'ar naar voor schoof - 11 december, de deadline om een nieuwe regering te vormen - technisch en juridisch niet haalbaar. Hij beloofde er wel binnen zes weken werk van te maken.

Politieke impasse

Dat Netanyahu net nu onder vuur komt te liggen, is geen toeval. De Israëlische politiek bevindt zich in een impasse, nadat ook oud-legerchef Benny Gantz er vorige week niet in geslaagd is een regering te vormen. Daardoor dreigen de Israëli's binnenkort voor de derde keer in een jaar tijd naar de stembus te moeten.

Bij de vorige twee verkiezingen schudden de kiezers de kaarten zo dat Netanyahu's Likoed-partij en Gantz' Blauw-Witte alliantie vrijwel evenveel zetels binnenhaalden. De meest logische optie is een regering van nationale eenheid van Likoed en Blauw-Wit, maar die heeft geen kans op slagen zolang Netanyahu aan het hoofd van Likoed blijft staan. Zijn vertrek zou wel eens tot de grote doorbraak kunnen leiden.