Laatste fase evacuatie Afhanistan in gespannen sfeer

De VS plannen zondag de laatste burgers uit Afghanistan te evacueren. Amerikaans president Biden waarschuwde voor een nieuwe aanslag, terwijl de Taliban zich opmaken om de controle over het land helemaal over te nemen.

Op de luchthaven van Kaboel wacht nog een duizendtal mensen op een vlucht om het land te verlaten, meldt persbureau Reuters. Officieel ligt de deadline voor het vertrek van de Amerikanen op dinsdag 31 augustus. De bedoeling is dat vandaag de laatste burgers vertrekken.

Daarmee komt er een einde aan bijna twintig jaar Amerikaanse aanwezigheid in het land. De chaotische terugtrekking werd ontsierd door een dodelijke bomaanslag op de internationale luchthaven van Kaboel op donderdag. Daarbij vielen minstens 103 doden, waarvan 13 Amerikaanse militairen en 90 Afghanen.

'Dreiging van aanslag'

President Biden waarschuwde voor mogelijk nog een aanslag in de omgeving van de luchthaven, waar volgens Reuters nog ongeveer vierduizend Amerikaanse soldaten verblijven. Hij deed dat op basis van militaire inlichtingen.

De Franse president Macron en zijn Britse evenknie Boris Johnson zullen maandag bij de VN pleiten voor de installatie van een 'veilige zone' onder VN-controle in de omgeving van de luchthaven, zodat humanitaire operaties kunnen blijven doorgaan. Zowel Frankrijk als Groot-Brittannië is gestopt met repatriëren. Schattingen van achterblijvers die nog in aanmerking komen voor evacuatie lopen uiteen van enkele tienduizenden tot meer dan honderdduizend.

De afgelopen twee weken hebben zo'n 113.500 mensen het land per vliegtuig verlaten, via Amerikaanse en Europese militaire vluchten. Ons land bracht 1.216 mensen naar de militaire luchthaven in Melsbroek, waarvan er 1.135 in België zullen blijven.

De VN komen maandag bijeen voor spoedoverleg over de situatie in Afghanistan, dat in een razendsnel tempo in handen van de taliban is gevallen. Het blijft onduidelijk met welke intentie de islamisten zullen regeren. Van 1996 tot 2001 bestuurden de taliban volgens een strikte interpretatie van islamitisch wet, de sharia, met amper ruimte voor vrouwenrechten en lijfstraffen voor wie de wet overtrad.

Diplomatieke banden