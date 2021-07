Laatste levensader naar Noord-Syrië dreigt te sluiten

Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, wil de laatst overgebleven humanitaire corridor tussen Syrië en Turkije sluiten. Voor miljoenen Syriërs dreigen honger en medische tekorten.

Als tetrisblokken worden de witte dozen vol bonen, suiker en groenten in de laadruimte van de vrachtwagens gestapeld. Geen centimeter gaat verloren. Tientallen vrachtwagens worden tot de nok gevuld met voedselpakketten, medicijnen, luiers en tenten.

Straks vertrekken ze vanuit de Turkse laadplek voor een korte rit naar de Syrische grensovergang Bab al-Hawa. Dat is de laatste humanitaire doorgang tussen Turkije en Syrië. Hij wordt beheerd door de Verenigde Naties. Maandelijks passeren hier zo'n duizend vrachtwagens met internationale, humanitaire hulpgoederen.

De essentie De laatste humanitaire doorgang tussen Turkije en Syrië dreigt te sluiten.

Voor 2,4 miljoen mensen in het noordwesten van het land dreigt honger.

Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, wil de overgang dicht.

De kwestie wordt een belangrijke vuurproef voor president Joe Biden en president Vladimir Poetin.

Achter die grensovergang ligt de provincie Idlib, het laatste bastion van de oppositie tegen de Syrische president Bashar al-Assad. Daar wachten zo'n 2,4 miljoen Syriërs op de hulpkonvooien. Via die corridor kan hulp rechtstreeks naar grote delen van Syrië, zonder tussenkomst van de Assad-regering in Damascus.

Zaterdag 10 juli loopt het VN-mandaat voor de doorgang af. Dat kan in principe verlengd worden via een resolutie van de Veiligheidsraad, maar dat is buiten de Russen gerekend. Rusland, een bondgenoot van de Assad-regering, wil dat de doorgang voorgoed op slot gaat.

Honger

'Als de poort sluit, wordt het een ramp voor het gebied', zegt dokter Ousama Al Abed via WhatsApp vanuit het Bab al-Hawa-ziekenhuis in Noord-Idlib. 'Ons ziekenhuis is totaal afhankelijk van de medische hulpgoederen, zeker voor chirurgisch materiaal. Wat gebeurt straks met het spoedkwartier, de materniteit en de kinderafdeling?'

Ook het World Food Programme (WFP) wacht bang af. Dat neemt het grootste deel van de hulp voor zijn rekening, vooral de voedselpakketten. 'Als de grensovergang sluit, komen de kwetsbaarste families in gevaar', zegt Reem Nada, de regionale woordvoerder, vanuit Caïro. 'De meerderheid zijn vrouwen en kinderen, die al meerdere keren ontheemd zijn.'

Ons ziekenhuis is totaal afhankelijk van de medische hulpgoederen, zeker voor chirurgisch materiaal Ousama Al Abed Dokter in het Bab al-Hawa-ziekenhuis in Noord-Idlib

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres drong er al meermaals op aan dat de hulpdeur open blijft. 'Het niet verlengen van het mandaat zal verwoestende gevolgen hebben', klonk het eind juni. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch vreest een 'doodsvonnis voor veel van de miljoenen mensen'.

De honger baart dokter Al Abed grote zorgen. 'De meeste mensen in Idlib hebben geen werk, geen huis en geen geld. Hun tenten zijn kapot. Velen hebben honger. Deze doorgang is niet zo maar een poort, het is onze levensader.'

Van vier naar een

Een decennium oorlog in Syrië maakte 13,4 miljoen mensen afhankelijk van hulpverlening. Daarom zette de VN-veiligheidsraad in 2014 vier humanitaire grensovergangen op. Twee via Turkije, een via Irak en een via Jordanië. Die van Bab al-Hawa is de grootste en daarmee een van de belangrijkste hulpoperaties ter wereld.

Maar toen Assad de oorlog leek te winnen, haalden Rusland en China hun vetorecht uit de kast om de grensovergangen stop te zetten. Drie van de vier werden de voorbije jaren gesloten.

Schermvullende weergave

Nu dreigt Rusland opnieuw. Het beschouwt de laatste corridor als een schending van de soevereiniteit van Syrië. Volgens Moskou gaan terroristen, die zich tussen de ontheemde Syriërs in Idlib verschansen, met de hulpgoederen aan de haal. Het eist dat alle internationale hulp via de regering van Assad in Damascus loopt, die volgens de Russen perfect kan instaan voor de verdeling van noodhulp.

Als dat bewaarheid wordt, vrezen hulpverleners en waarnemers een catastrofe voor de regio. Niemand gelooft dat Damascus de hulpkonvooien braaf naar Idlib en de aangrenzende provincies zal doorsturen. Die vrees is niet onterecht. Tijdens de belegering van Aleppo of Ghouta werden hulpgoederen vaak tegengehouden bij controleposten of simpelweg teruggestuurd.

De provincie Idlib is het laatste bolwerk van de oppositie in Syrië. Ze staat onder de controle van de islamistische militie Hayet Tahrir al-Sham (HTS) en door Turkije gesteunde rebellengroepen. Assad probeerde al verschillende keren Idlib weer in zijn macht te krijgen. Nog steeds wordt er gebombardeerd.

Biden en Poetin

De Amerikanen doen er alles aan om de doorgang open te houden. Zo brachten Amerikaanse delegaties al meerdere bezoeken aan het kleine Turkse grensstadje Reyhanli, waar de vrachtwagens worden ingeladen. De VS eisen meer humanitaire hulp naar brede delen van Syrië.

De huidige ontwerpresolutie, gesteund door de VS, roept op tot twee corridors. Bab al-Hawa en Yaroubia in het noordoosten, tussen Irak en Syrië. De kans is miniem dat Rusland daarmee instemt.