Libanees parlement geeft fiat aan noodtoestand

In Libanon heeft het parlement vrijdag de noodtoestand goedgekeurd. Tegenstanders van het regime vrezen dat de autoriteiten de maatregel gebruiken om het volksprotest in de kiem te smoren.

Voor het eerst sinds de verwoestende explosies de haven van Beiroet op 4 augustus grotendeels in puin gelegd hebben , bliezen de leden van het Libanese parlement donderdag verzamelen. Bovenaan op de agenda stond één thema: de goedkeuring van de noodtoestand in de hoofdstad.

Militaire raad

Sinds de ontploffing van 2.750 ton ammoniumnitraat in de haven vonden in Beiroet verschillende manifestaties plaats. De deelnemers eisen diepgaande hervormingen en het vertrek van de 'corrupte, incompetente politieke elite' die al decennia de plak zwaait in het land.

Ze verwijten de elite het land economisch en financieel aan de rand van de afgrond gebracht te hebben. Daarnaast houden ze haar verantwoordelijk voor de ramp in het havengebied. De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de overheid de voorbije jaren meermaals gewaarschuwd was voor gevaarlijke situaties omdat het ammoniumnitraat 'zonder de nodige voorzorgsmaatregelen' opgeslagen lag in een hangar.