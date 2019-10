Libanese premier Hariri stapt op

Libanon is al twee weken in de greep van ongeziene volksprotesten.

De Libanese premier Saad al-Hariri stapt op. Dat heeft hij dinsdag bekendgemaakt. Hariri bood het ontslag van zijn regering aan omdat die in 'een doodlopende straat was terechtgekomen'.

Het ontslag komt na twee weken van ongeziene volksprotesten in Libanon. De oorzaak van de onlusten is de slabakkende economie van het land, dat met 150 procent van het bruto binnenlands product (bbp) de derde hoogste staatsschuld ter wereld heeft.

De Libanese bevolking pikt het niet dat de regering probeerde de economie weer op de rails te zetten met bezuinigingen die vooral de armsten treffen. Een taks op telefoongesprekken met WhatsApp stak de lont in het kruitvat, maar al gauw gingen de protesten over veel meer dan dat. De demonstranten richtten hun woede op de economische crisis in het land, de slechte levensomstandigheden en de wijdverspreide corruptie en vriendjespolitiek. Ze eisten dat de politieke klasse opstapt.