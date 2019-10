Libanese regering neemt pakket hervormingsmaatregelen aan

De Libanese regering heeft een noodpakket economische maatregelen goedgekeurd in een poging de massaprotesten in het land te bezweren. Naast symbolische maatregelen als de halvering van de salarissen van ministers, ex-presidenten en ambtenaren gaat het om een paar langverwachte hervormingen. Premier Saad Hariri belooft onder meer de banken te belasten, het dure en kaduke elektriciteitsnetwerk te moderniseren en de telecomsector te privatiseren.

Het is maar de vraag of de honderdduizenden Libanezen die al vijf dagen in het hele land demonstreren daarmee genoegen nemen. Sinds donderdagavond komen ze massaal op straat. Eerst omdat de regering een belasting van 20 cent op telefoongesprekken via WhatsApp plande. Toen de overheid die vrijwel meteen van tafel veegde, richtten ze hun woede op de economische crisis in het land, de slechte levensomstandigheden en de wijdverspreide corruptie en vriendjespolitiek. Ze eisen dat de politieke klasse opstapt.