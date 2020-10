Libië vat een van 's werelds beruchtste mensensmokkelaars

De Libische regering heeft deze week een van de beruchtste mensensmokkelaars ter wereld gearresteerd. De commandant van de Libische kustwacht wordt gelinkt aan olie- en mensensmokkel en zou honderden doden op zijn geweten hebben.

De 30-jarige Abdelrahman al-Milad, bijgenaamd al-Bija, werd naar verluidt gevat aan een politieblokkade in de hoofdstad Tripoli. Hij geldt als een spilfiguur van de lucratieve Libische mensenhandel, die opbloeide uit de chaos die ontstond na de val van dictator Muammar Kaddafi. Zijn arrestatie zou te maken hebben met de machtsstrijd tussen de talrijke Libische milities.

Opvallend detail: Milad is commandant van de Libische kustwacht, die van Europa en Italië honderden miljoenen euro's kreeg om migranten die de oversteek willen wagen tegen te houden. In 2018 belandde hij met vijf andere mensensmokkelaars op de sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad vanwege zijn rol in de mensenhandel en wreedheden tegen migranten. Hun tegoeden werden bevroren en ze kregen een internationaal reisverbod. Volgens Libische bronnen bleef Milad daarna gewoon aan de slag als kustwachtcommandant.

Martelpraktijken

Hoewel hij als de kleinste garnaal van de zes geldt - hij maakt deel uit van het imperium van de broers Koshlaf - is zijn lijst met wreedheden lang. Vanuit zijn uitvalsbasis, het kuststadje Zawiyah, zou Milad verantwoordelijk zijn voor tientallen zoniet honderden doden op zee. Hij wordt gelinkt aan olie- en mensensmokkel, martelpraktijken en aanvallen op ngo-schepen.

Een VN-rapport uit 2017 beschuldigt hem ervan migrantenboten lek te schieten en migranten vanop zee naar het al-Nasr-detentiecentrum over te brengen, dat bekendstaat als een van de gruwelijkste van het land. In een interview met Reuters uit 2018 ontkende Milad de beschuldigingen. 'Ja, ik sla migranten, maar dat is om te voorkomen dat ze bewegen en de boot doen zinken', zei hij.

Italiaanse geheime dienst

Jarenlang kon Milad ongestoord zijn gang gaan. Vorig jaar berichtte de Italiaanse krant Avvenire dat hij in 2017 in zijn functie van kustwachtcommandant naar Italië reisde om er met de Italiaanse geheime dienst over migratiemanagement te praten. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti zag geen graten in een samenwerking, hoewel zijn criminele activiteiten toen al alom bekend waren.

Samen met de andere mensensmokkelaars verdiende Milad goed geld aan de talrijke Afrikaanse migranten die Libië als vertrekpunt naar Europa zien. In het topjaar 2015 verdienden de Libische mensensmokkelaars zo'n 5 miljard euro aan migranten die de oversteek wilden wagen. Daarna gingen de overtochten en de inkomsten omlaag, door de deals die Europa sloot met de Libische regering en andere Afrikaanse transitlanden om de migranten tegen te houden.

Brute en trage optreden

Maar ook zo passeerde Milad langs de kassa, want Europa betaalde de Libische kustwacht om migranten op zee te onderscheppen en weer naar Libië te brengen. Die steun stuit op felle kritiek van mensenrechtenorganisaties. Zij stellen dat veel mensen verdrinken door het brute en trage optreden van de kustwacht. Bovendien staan de detentiecentra, waar op zee opgepikte migranten in opgesloten worden, bekend als gruwelijke plaatsen. Migranten worden er het slachtoffer van marteling, seksueel geweld en dwangarbeid.