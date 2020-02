Libische regering schort vredesgesprekken op

Bij de luchtaanval van het Libische Nationale Leger (LNA) op de haven van Tripoli vielen dinsdag drie doden en vijf gewonden. Volgens de LNA was een Turks schip dat Libische wapens aan boord had het doelwit. De Turkse autoriteiten ontkennen dat.

Vredesonderhandelingen geschorst

Die gesprekken kwamen tot stand na een internationale top in Berlijn vorige maand. Onder leiding van de Verenigde Naties praatten vertegenwoordigers van beide regeringen over een stopzetting van de vijandelijkheden rond Tripoli. De hoofdstad is in de greep van geweld sinds Haftar bijna een jaar geleden een offensief lanceerde. Dat joeg al zeker 150.000 mensen op de vlucht.