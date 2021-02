Lockdown in Israël voor derde keer verlengd ondanks snelle vaccinatie

Ondanks de koppositie in de wereldrace naar een gevaccineerde bevolking verlengt Israël zijn lockdown. De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich in sneltempo onder de jongeren.

De lockdown in Israël - de derde al sinds de start van de pandemie - die sinds 27 december van kracht is, wordt voor de derde keer verlengd, met minstens vijf dagen, al zeker tot vrijdagochtend. Dat melden de eerste minister en minister van Volksgezondheid maandagochtend in een mededeling. De beslissing werd zondagavond laat genomen tijdens regeringsoverleg en woensdag staat nieuw overleg gepland over een eventuele verdere verlenging van de lockdown.