'Luchthaven Kaboel bereiken is moeilijk zonder paspoort'

België wil 470 Belgen en hun gezinsleden evacueren uit Afghanistan. De overheid vertrouwt erop dat de luchthaven van Kaboel lang genoeg veilig blijft om iedereen weg te krijgen. Of iedereen het tarmac kan bereiken blijft een stuk onzekerder.

'Normaal gezien' vertrekt vrijdag een eerste evacuatievlucht voor gestrande Belgen en hun gezinsleden vanaf de luchthaven van Kaboel. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) maakt nog voorbehoud, 'omdat we dan een slot zouden moeten hebben om te kunnen landen. Maar dat is ons nog niet formeel bevestigd.'

Voor Afghanen zonder paspoort, die toch recht hebben op evacuatie, wordt het moeilijk om het land te verlaten.

De taliban houden hen tegen bij checkpoints voor de luchthaven van Kaboel.

De luchthaven bereiken is geen sinecure. Wie recht heeft op evacuatie, kan daarvoor niet op hulp van het Belgische leger rekenen.

België heeft een lijst opgesteld van 470 Belgische paspoorthouders en hun gezin, die recht hebben op een plaats op een evacuatievlucht. Daarnaast komen er aanvragen binnen van Afghanen die voor België of Europese instellingen hebben gewerkt - bijvoorbeeld als tolk of fixer voor het leger - en weg willen uit het land. Ze hebben volgens de overheid recht op een plaatsje op de evacuatievluchten van het Belgische leger.

Het is moeilijk om de taliban ervan te overtuigen ook mensen zonder Belgisch paspoort door te laten. Sophie Wilmès (MR) Minister van Buitenlandse Zaken

Woensdag vertrokken twee C130-vliegtuigen en een A400M naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Die toestellen zullen worden gebruikt bij de evacuaties. De overheid roept Belgen in Afghanistan op in afwachting van de evacuatie thuis te blijven en niet de straat op te gaan. Wilmès: 'De mensen krijgen een bericht als er plaats is op een vlucht. We vragen dat ze pas vertrekken naar de luchthaven als ze dat gekregen hebben.'

Op de luchthaven van Kaboel controleert een crisisteam van consulaire medewerkers paspoorten, visa en andere documenten. Na controle vliegen de geëvacueerden naar Islamabad voor een tussenstop, om daarna terug te keren naar België.

Operatie Red Kite

Dat is tenminste de theorie van de Belgische evacuatieoperatie Red Kite - red verwijst naar de rode muts van de para's, kite naar vliegeren, een sport die de taliban verboden hebben. De praktijk is een stuk weerbarstiger.

De belangrijkste onbeantwoorde vraag blijft of iedereen die weg wil uit Afghanistan de luchthaven van Kaboel kan bereiken. Het leger helpt niet bij het afleggen van de route uit verder gelegen gebieden naar de luchthaven. Zelfs wie momenteel al in Kaboel is, riskeert bij checkpoints van de taliban problemen. Volgens Wilmès laten de taliban Belgen gewoonlijk door. 'Voor Afghanen die geen Belgisch paspoort kunnen laten zien is er een probleem', zegt Wilmès. 'Het is moeilijk de taliban ervan te overtuigen om ook die mensen door te laten.'

Afghaanse factuur bedraagt half miljard euro Voor de Belgische defensie hangt aan 19 jaar Afghanistan een prijskaartje van 489,6 miljoen euro vast. Dat rekende het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) uit. Het is de optelsom van de budgettaire uitgaven die in de loop van de jaren zijn gedaan voor de Belgische deelname aan de militaire opdrachten in Afghanistan. De VS verklaarden na de terreuraanslagen van 11 september 2001 Afghanistan de oorlog, omdat de taliban onderdak boden aan de islamitische terreurbeweging Al Qaeda. Het werd een militaire inspanning van lange adem, waarbij ook de NAVO-bondgenoten hun steentje hebben bijgedragen om de situatie in Afghanistan onder controle te krijgen. Met de terugkeer van de taliban lijkt het allemaal voor niets te zijn geweest.

'Zogezegde Belgen'

België heeft met partnerlanden afgesproken elkaars burgers te evacueren als er vrije plaatsen zijn op militaire vluchten. Dat ook die afspraken in de praktijk soms chaotisch verlopen, bewijst de manier waarop woensdag 16 Belgen op een Nederlandse evacuatievlucht belandden. Het zou gaan om mensen die op de luchthaven van Kaboel hun hand opstaken toen de Nederlanders vroegen of er nog Belgen waren. Hun exacte identiteit was woensdagmiddag nog niet bekend bij de Belgische overheid, dat daarom sprak over 'zogezegde Belgen'. België vraagt opheldering over hun identiteit bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Belgische overheid had nog niemand opgeroepen om naar de luchthaven te komen. 'We willen niet dat mensen nodeloos staan te dralen op de luchthaven. Maar sommige mensen kiezen toch om alvast te gaan.'

De Verenigde Staten hebben de EU beloofd dat ze de luchthaven beveiligen tot onze missie klaar is. Sophie Wilmès (MR) Minister van Buitenlandse Zaken