Macron: 'Als we Libanon loslaten, volgt burgeroorlog'

De Franse president Emmanuel Macron is niet van plan het Libanese volk de rug toe te keren. 'Als we het land loslaten, volgt een burgeroorlog.'

Begin volgende week trekt Emmanuel Macron naar de Libanese hoofdstad Beiroet. Het wordt zijn tweede bezoek aan het land in de Levant in minder dan een maand. Begin augustus ging de Franse president er al eens poolshoogte nemen nadat explosies in het havengebied van Beiroet een deel van de stad verwoest hadden.

Het Libanese volk, dat zijn buik vol heeft van de 'corrupte, incompetente elite' die het land aan de rand van de afgrond bracht, haalde Macron in als een messias. Die beloofde de wanhopige bevolking toen begin september terug te keren om na te gaan of de politici wel werk maakten van de broodnodige hervormingen die het land uit het diepe moeras moeten halen.

Burgeroorlog

Enkele dagen voor zijn afreis naar Libanon maakte Macron tijdens een persconferentie duidelijk van plan te zijn de druk op de ketel te houden. 'Als we Libanon loslaten, als we het land in de handen van de regionale machten laten, volgt een burgeroorlog en raakt Libanon zijn identiteit kwijt', stelde de Franse president vrijdagavond.

Hij betreurt dat het vrijwel onmogelijk is hervormingen door te voeren in het land. Daar zit het politieke systeem volgens hem voor veel tussen. Dat bepaalt hoe de belangrijke posten verdeeld worden tussen de drie grote geloofsgroepen in het land: sjiieten, soennieten en christenen. Die hebben allemaal hun eigen, tegenstrijdige belangen.

Macron heeft een goed idee van de ingrepen die zich in Libanon opdringen. 'Het parlement moet een anticorruptiewet goedkeuren, het systeem van openbare aanbestedingen heeft een nieuw kleedje nodig en ook de energie- en de banksector zijn aan een make-over toe.'

Slachtoffer

Blijven die hervormingen uit, dan stort de Libanese economie in elkaar, voorspelt de Franse president. 'Het Libanese volk, dat niet in ballingschap kan gaan, zal het enige slachtoffer zijn', voegde hij eraan toe.

De explosies in het havengebied van Libanon bliezen de volkswoede in het land nieuw leven in. Dagenlang trokken boze burgers de straat op om het ontslag te eisen van de regering van premier Hassan Diab maar ook het vertrek van de hele politieke elite.