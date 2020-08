Macron werpt zich op als heiland van het Libanese volk

Twee dagen na de verwoestende explosies in de haven van Beiroet bracht de Franse president Emmanuel Macron een bezoek aan de rampplek. 'Je bent onze enige hoop', riep de bevolking hem toe.

In Gemmayzeh, een van de meest getroffen wijken vlak bij de haven, waagde Macron zich bij zijn bezoek aan Libanon aan een bain de foule. Hij beloofde de woedende menigte bij de Libanese overheid aan te dringen op een 'verandering van het systeem' en een 'nieuw politiek pact' af te dwingen. De Franse president springt zo in het machtsvacuüm dat ontstaan is na jaren desastreus beleid.

Land in puin

De Libanese bevolking is het zat. Het land kent een torenhoge inflatie en is erg afhankelijk van de import. Nu de belangrijkste haven van het land in puin ligt en 85 procent van de graanvoorraad door de vernieling van de nabijgelegen graansilo's naar de vaantjes is, dreigen schaarste en verder stijgende prijzen. De Wereldbank vreesde voor de ramp al dat de helft van de bevolking onder de armoedegrens belandt. Het incident van dinsdag is slechts een symptoom van de diepe malaise in een land dat al veel langer in puin ligt.

Zelfs Israël, dat op gespannen voet met Libanon leeft, belooft noodsteun.

De noodhulp die op gang komt, is vooral gericht op de reddingswerken. Libanon ontvangt die steun zonder dat er voorwaarden aan gekoppeld zijn. Frankrijk neemt het voortouw in de coördinatie van Europese en internationale hulp. Zelf belooft Parijs hulpverleners, medisch materiaal en een mobiel hospitaal te sturen. Van overal ter wereld komen hulpverleners en materiaal toe. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zet 33 miljoen euro opzij. Zelfs Israël, dat op gespannen voet met Libanon leeft, belooft noodsteun.

Na de opkuis

Het is nog maar de vraag in welke mate de internationale gemeenschap bereid is het noodlijdende Libanon geld te verschaffen op langere termijn. Niet alleen de haven en de stad moeten heropgebouwd worden, ook het land moet uit een diepe put gesleurd worden.

15 miljard schade Volgens schattingen kan de schade aan de infrastructuur oplopen tot 15 miljard dollar.

Volgens schattingen kan de schade aan de infrastructuur oplopen tot 15 miljard dollar. Libanon balanceert op de rand van het bankroet en ondervindt grote moeilijkheden bij het aflossen van zijn staatsschuld. Die bedroeg voor de ramp al 90 miljard dollar of 170 procent van het bruto binnenlands product. Landen zijn er niet happig op financiële steun te verlenen aan een land dat in maart nog in wanbetaling ging en waar de militante sjiitische beweging Hezbollah een prominente rol speelt.

Op een blanco cheque hoeft het land in de Levant zeker niet te rekenen. Macron liet al verstaan dat Frankrijk, een van Libanons belangrijkste geldschieters, in ruil voor noodleningen 'essentiële hervormingen' eist. 'Zonder hervormingen zal Libanon nog verder wegzakken', waarschuwde hij.

Noodhulp en tik op de vingers

De politici dragen historische verantwoordelijkheid in de politieke, morele, economische en financiële crisis van Libanon. Emmanuel Macron Frans president

Macron trok dan ook niet alleen naar Libanon om noodhulp toe te zeggen. Hij wil er met de politieke leiders een 'dialoog van de waarheid' openen. Want de Libanese politici dragen volgens hem een 'historische verantwoordelijkheid in de politieke, morele, economische en financiële crisis'.