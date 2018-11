Meer dan 200 massagraven met duizenden lijken in ex-IS-gebied

Eén graf in Irak bevat de resten van duizenden slachtoffers van de terreurorganisatie.

Op het grondgebied in Irak dat tijdelijk onder controle van Islamitische Staat (IS) stond, zijn meer dan 200 massagraven met duizenden lijken gevonden. Dat hebben de Verenigde Naties dinsdag gerapporteerd.

Mogelijk zijn er nog meer dan de 202 massagraven die al in kaart zijn gebracht in de noordelijke en oostelijke regio's Nineveh, Kirkoek, Salah al-Din en Anbar.

Het kleinste gevonden massagraf bevindt zich in West-Mosoel, en omvat acht lijken. Het grootste is ten zuiden van Mosoel, met mogelijk de resten van duizenden mensen.

De graven bevatten de stoffelijke resten van hen 'die meedogenloos zijn gedood omdat ze zich niet schikten naar de verwerpelijke ideologie en het bewind (van IS)', zegt VN-commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet. Het op de sites verzamelde bewijsmateriaal zal van belang zijn om de daders voor de rechter te brengen, zeggen de VN.

IS controleerde tussen midden 2014 en het einde van 2017 grote delen van Irak. Na een door de VS gesteunde campagne van drie jaar riep Bagdad in december de overwinning op de jihadisten uit.