Meer dan 235.000 Syriërs op de vlucht door bombardementen Assad en Rusland

De ontheemden zijn vooral afkomstig van de regio ten zuiden van de stad Idlib, klinkt het in een VN-bericht. Ze vluchten vooral naar het noorden en naar de Turkse grens. Ze krijgen tijdelijk onderdak in moskeeën, garages, trouwzalen en scholen.

Omdat het nu winter is, hebben ze dringend nood aan humanitaire hulp en accommodatie, zegt het noodhulpbureau Ocha van de VN vrijdag via Twitter. Verschillende hulporganisaties moesten hun activiteiten in delen van de provincie Idlib staken vanwege de aanvallen.