Meerdere raketten afgevuurd op luchtmachtbasis en groene zone in Bagdad

De Iraakse hoofdstad Bagdad en haar omgeving zijn zaterdagavond opgeschrikt door meerdere raketinslagen. De raketten kwamen onder meer neer in de 'groene zone' en op de luchtmachtbasis Al-Balad, waar ook Amerikaanse soldaten gestationeerd zijn. Dat meldde het Iraakse leger. Voorlopig zijn er geen berichten over schade of slachtoffers.

Paraatheid

Amerikaanse ambassade

Ook het Iraakse staatspersagentschap INA meldt dat zowel op de basis Al-Balad als in het centrum van Bagdad raketten zijn neergekomen. Het gaat daarbij om de groene zone, waar overheidsgebouwen en buitenlandse ambassades zijn gelegen en strenge veiligheidsmaatregelen gelden. Ook de Amerikaanse ambassade is er gevestigd.

De raketinslagen komen er nadat de Verenigde Staten in de nacht van donderdag op vrijdag de Iraanse generaal Qassem Soleimani en zijn belangrijkste luitenant in Irak, Abou Mehdi al-Mouhandis, doodden met een droneaanval in de buurt van de luchthaven van Bagdad. Sinds die aanval is de situatie in de regio gespannen. Iran heeft al meerdere malen aangekondigd wraak te zullen nemen.