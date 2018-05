Michel stelt voor Irandeal uit te breiden met economisch luik

Volgens premier Charles Michel (MR) kan het nucleaire akkoord met Iran overeind blijven als een luik wordt toegevoegd om de economische samenwerking uit te diepen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dinsdag aan dat de VS uit het drie jaar oude nucleaire akkoord met Iran stappen en dat ze de strengst mogelijke sancties opleggen aan het land en aan alle landen die het helpen en ondersteunen.

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini reageerde meteen dat de EU vastberaden is het akkoord te behouden. De Franse president Emmanuel Macron zei dat Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een nieuw, ruimer kader voor het akkoord willen uitwerken.

Michel is het ermee eens dat het akkoord uit 2015 bevestigd moet worden. Hij oppert dat het misschien ook uitgebreid kan worden. 'We moeten met onze partners in de wereld bekijken of het economisch luik niet meer ontwikkeld kan worden', zei hij in 'De ochtend' op Radio 1.

Michel: 'Een uitbreiding van het akkoord biedt misschien meer kansen op economische ontwikkeling. Meer welvaart en groei zijn vaak een factor voor meer stabiliteit.' De premier had het over 'bijkomende engagementen in beide richtingen'.

Niet meer stabiliteit

Hoe dan ook is de beslissing van Trump gevaarlijk, vindt Michel. Het Midden-Oosten is een regio met veel spanningen, waar niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabiƫ zijn invloed wil laten gelden. 'De beslissing van de VS leidt niet tot meer stabiliteit, integendeel.'

Wij zijn niet de advocaat van Iran, maar van vrede en welvaart. Charles Michel Belgische premier

Volgende week komen de Europese leiders in de Bulgaarse hoofdstad Sofia samen voor een top met de landen van de westelijke Balkan. Die top biedt de EU de kans haar strategie over het nucleaire akkoord met Iran te bepalen, zegt Michel.

De dialoog met Iran moet volgens Michel worden opengehouden 'om naar een verdere de-escalatie te gaan'. Ook de nucleaire inspecties in Iran moeten volgens hem behouden worden. 'We zijn niet de advocaat van Iran, maar van vrede en welvaart.'

Rusland ontgoocheld

Ook internationaal werd afwijzend gereageerd op de beslissing van Trump. Rusland liet weten 'diep ontgoocheld' te zijn en benadrukte dat Trump tegen het advies van de meeste landen in gaat. 'Er is geen enkele reden om het akkoord op te heffen.'

Iran liet weten dat het voorlopig vasthoudt aan de deal uit 2015. 'In plaats van een akkoord met zes hebben we nu een akkoord met vijf', zei president Hassan Rohani. Hij waarschuwde wel dat Iran indien nodig snel de productie van verrijkt uranium kan hervatten.