Moqtada al-Sadr stevent af op verkiezingsoverwinning in Irak

De sjiitische geestelijke staat bekend om zijn vijandige houding tegenover Iran en de VS.

Met meer dan de helft van de stemmen geteld komt Moqtada al-Sadr, een nationalistische sjiitische geestelijke, voorlopig als grote winnaar uit de bus. Officieuze documenten toonden aan dat meer dan 1,3 miljoen Irakezen op Sadr's partij hebben gestemd en dat zijn partij 54 van de 239 zetels binnenhaalt.

Sadr staat bekend als een grote tegenstander van de Verenigde Staten en leidde met zijn militie Mehdi Army in het verleden twee opstanden tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Irak. Zijn al-Sairoon-partij (De Betogers) is een alliantie van de Vredesbrigade, de nieuwe naam van de Mehdi Army, en de Iraakse communistische partij.

Iraanse inmenging

Zelf kan Sadr geen premier worden omdat hij geen kandidaat was, maar door de verkiezingsoverwinning zit hij wel in een gunstige positie om die keuze te maken. Aangezien hij geen absolute meerderheid haalt, zal hij een regeringscoalitie moeten vormen en zullen de andere partijen de nominatie moeten goedkeuren.

We zullen niet toelaten dat liberalen en communisten regeren in Irak Ali Velayati Adviseur van Iraanse ayatollah Khamenei

Het is dus mogelijk dat de eerste minister uit een ander politiek blok komt, vooral omdat Iran dwarsligt. Verschillende van Sadr's tegenstanders worden gesteund door Iraks buurland, waaronder Hadi al-Amiri, de nummer twee in de resultaten, huidig premier Haider al-Abadi en ex-premier Nuri al-Maliki. 'We zullen niet toelaten dat liberalen en communisten regeren in Irak', zei Ali Velayati, een topadviseur van de Iraanse ayatollah Khamenei.

Hoewel Sadr ook een sjiiet is, net als het Iraanse regime, hekelt hij de Iraanse politieke invloed in Irak. Vicepresident Ayad Allawi won de verkiezingen van 2010, maar werd naar eigen zeggen geblokkeerd door het Iraanse regime. Sadr's verkiezingsoverwinning komt daarom onverwacht, temeer omdat hij al door Iraanse inmenging al eerder op een politiek zijspoor was gezet. Verwacht wordt dat als Sadr aan de macht komt, Irak een meer Saoedische koers zal varen.

Corruptie

Premier al-Abadi staat met zijn Victory Alliance op de derde plaats in de voorlopige resultaten. Dat is een verrassing, want voor de verkiezingen was hij nog de gedoodverfde favoriet. Hij kan immers verschillende pluimen op zijn hoed steken: de overwinning op IS, de verbeterde veiligheidssituatie en de afgewende Koerdische onafhankelijkheidsstrijd. Hij maakte ook werk van de diepgewortelde corruptie in de politiek en ambtenarij, maar volgens Sadr, die van die thematiek het grote speerpunt maakte van zijn campagne, moet er schoon schip gemaakt worden.