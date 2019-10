Mysterieuze ronselaar van het kalifaat

De leider van de terreurgroep Islamitische Staat, Bakr al-Baghdadi, is volgens verschillende bronnen dood. Zo komt een einde aan het mysterieuze leven van een van ’s werelds meest gezochte terroristen.

Al-Baghdadi werd uitgeschakeld tijdens een Amerikaanse militaire operatie in Noord-Syrië, al heeft de VS dat nog niet officieel bevestigd. Hij was de meest gezochte terrorist in de wereld na de dood van Al Qaeda-leider Osama bin Laden.

Voor hij zijn terroristische ‘carrière’ startte, was de Irakees die eigenlijk Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri heette, volgens streekgenoten een onopvallende, stille onderzoeker aan een universiteit in Bagdad. Hij haalde een doctoraat, en leefde teruggetrokken in een bijbouw van een moskee.

In 2003, het jaar van de Amerikaanse inval in Irak, sloot hij zich aan bij radicale jihadistische groeperingen. Hij werd door Amerikaanse troepen gevangengenomen en een tijd opgesloten. Na tien maanden werd hij vrijgelaten. De Amerikanen zagen in hem eerder een activist, dan een militaire dreiging.

Al-Baghdadi trad in 2010 op de voorgrond als leider van Al Qaeda in Irak. Hij splitste zich na een machtsstrijd af en ging met zijn organisatie verder als Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL, ook vaak ISIS en Daesh genoemd).

Kalifaat

Al-Baghdadi werd wereldbekend toen hij op 4 juli 2014 tijdens het vrijdaggebed in de al-Nuri-moskee in Mosoel aanhangers aanmaande naar het zelf uitgeroepen kalifaat te komen om te strijden. Dat videofragment ging de wereld rond. Het was de laatste keer dat al-Baghdadi – die zich als ‘kalief Ibrahim’ uitriep tot leider van het kalifaat - in het openbaar verscheen. ‘God heeft ons bevolen te vechten tegen onze vijanden’, klonk het.

De terreurgroep zwaaide op het hoogtepunt van zijn macht de scepter over gebieden in Syrië en Irak waar miljoenen mensen woonde.

Uit de hele wereld – ook uit België – gingen duizenden in op de oproep van al-Baghdadi. Ze noemden zich ‘soldaten van het kalifaat’ en vochten tegen een door het westen gesteunde ‘anti-IS-coalitie’.

De terreurgroep zwaaide op het hoogtepunt van zijn macht de scepter over gebieden in Syrië en Irak - zo groot als het Verenigd Koninkrijk - waar miljoenen mensen woonden. IS haalde met gruwelpraktijken het wereldnieuws. Buitenlandse gevangenen werden voor de camera koelbloedig afgemaakt.

Westen

IS-aanhangers werden opgeroepen ook in het buitenland toe te slaan. Meerdere leden van de daders van de aanslagen in Parijs (2015) en Brussel en Zaventem (2016) werden getraind in het IS-kalifaat.

Al-Baghdadi leefde al die tijd een quasi onzichtbaar bestaan. Volgens sommigen in Raqqa (Syrië), volgens anderen in Mosoel (Irak), twee bolwerken van het kalifaat. Hij veranderde voortdurend van locatie, verstopt in auto’s en trucks. Om niet gevat te worden, gebruikte hij al lang geen telefoon meer. Hij vertrouwde alleen enkele koeriers om met zijn vertrouwelingen te communiceren.

De laatste keer dat de rest van de wereld iets van de man hoorde was in audioboodschappen die in april en september dit jaar verspreid werden. Daarin waarschuwde al-Baghdadi het westen voor meer aanslagen. ‘Jullie moeten weten dat de jihad tot de Dag des Oordeels loopt’, klonk het.