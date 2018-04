Netanyahu annuleert vluchtelingendeal met VN

Door de zware kritiek had Netanyahu maandagavond via Facebook al laten weten dat hij de afspraak opschortte . Hij wilde eerst overleg met de inwoners van het zuiden van Tel Aviv, waar een deel van de vluchtelingen al woont.

Dinsdag maakte de Israëlische premier vervolgens bekend dat de deal geannuleerd wordt. 'Na de vele opmerkingen over dit akkoord gehoord te hebben, heb ik de voor en tegens onderzocht en beslist het akkoord te annuleren', aldus Netanyahu in een mededeling.

Bij de voorstelling, maandag, had Netanyahu het nog over de 'best mogelijke deal'. Volgens minister van Onderwijs Naftali Bennett, leider van het extreemrechtse Het Joodse Huis, zou Israël met dit plan veranderen in 'een paradijs voor indringers'. Ook uit zijn eigen partij kreeg de premier kritiek.