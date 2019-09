Netanyahu belooft strook Westelijke Jordaanoever te annexeren

De Israëlische premier kan elke stem gebruiken bij de verkiezingen van volgende week.

In Israël is het geweld opgelaaid nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dinsdag aangekondigd had dat hij een strategische strook van de bezette Westelijke Jordaanoever wil annexeren. Vanuit de Gazastrook werden raketten afgevuurd, waarop het Israëlische leger luchtaanvallen uitvoerde in de Palestijnse enclave.

De Israëlische natie zal voor de eerste keer in haar geschiedenis veilige en permanente grenzen krijgen Benjamin Netanyahu Premier Israël

Netanyahu deed de uitspraak tijdens een persconferentie in Ramat Gan, bij Tel Aviv. 'Vandaag kondig ik mijn voornemen aan om, met een toekomstige regering, de soevereiniteit van Israël toe te passen op de Jordaanvallei en het noordelijke deel van de Dode Zee. Zo zal de Israëlische natie voor de eerste keer in haar geschiedenis veilige en permanente grenzen krijgen', zei hij. Hij vroeg de Israëli's volgende week dinsdag op hem te stemmen zodat hij de plannen kon uitvoeren. De Verenigde Staten zouden hun fiat hebben gegeven.

Elke stem telt

De demarche lijkt vooral bedoeld om stemmen te rapen bij nationalistische Israëli's en Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische verkiezingen van volgende week dreigen uit te draaien op een spannende nek-aan-nekrace tussen Netanyahu en zijn belangrijkste uitdager Benny Gantz, de gewezen chef van het leger. De premier kan elke stem gebruiken.

Het is niet de eerste keer dat Netanyahu voorstelt delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Met zo'n 400.000 Israëlische kolonisten verspreid over meer dan 120 nederzettingen zijn grote delen van het gebied nu al in handen van de Israëli's. Maar een annexatie was lange tijd taboe in de Israëlische politiek wegens de internationale ophef die zo'n zet zou veroorzaken.

Gevaarlijke escalatie

Ook dinsdag reageerde de internationale gemeenschap gealarmeerd. 'Een dergelijk vooruitzicht zou verwoestend zijn voor het potentieel van hernieuwde onderhandelingen, regionale vrede en de essentie van een tweestatenoplossing', zei VN-woordvoerder Stéphane Dujarric. Saoedi-Arabië noemde Netanyahu's belofte dan weer 'een gevaarlijke escalatie'.