Netanyahu breekt bezoek aan de VS af na raketaanval

De Israëlische premier moet in volle verkiezingsstrijd bewijzen dat hij de leider is die de Israëli's nodig hebben.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft onverwacht zijn bezoek aan de Verenigde Staten ingekort. Hij keert meteen na zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump terug naar Israël omdat maandagochtend bij een raketaanval op een huis in de buurt van Tel Aviv zeven gewonden zijn gevallen.

'Ik heb beslist mijn bezoek aan de Verenigde Staten in te korten. Binnen enkele uren ontmoet ik president Trump en vlak daarna keer ik terug naar Israël om de operaties van nabij op te volgen', zei hij in een video.

Volgens Israël heeft Hamas, de radicale Palestijnse beweging die de Gazastrook bestuurt, de raket afgevuurd. Dat is opmerkelijk, want de Gazastrook ligt meer dan 100 kilometer van de plek waar de raket insloeg. Hoewel Palestijnse militanten regelmatig raketten op Israël afvuren, is het erg zeldzaam dat ze verafgelegen gebieden treffen.