Netanyahu in het geniep naar Saoedi-Arabië

Als de geruchten over een geheime topontmoeting kloppen, is dat een grote opsteker voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij kan wel wat afleiding gebruiken van zijn corruptiezaken.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft volgens Israëlische media zondag een geheime ontmoeting gehad met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, in aanwezigheid van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Ook de baas van de Israëlische geheime dienst Mossad, Yossi Cohen, was present.

De gesprekken zouden over Iran en de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gegaan zijn. Als het nieuws bevestigd wordt, is dat een enorme diplomatieke opsteker voor Israël. Voor zover bekend vond nooit eerder een dergelijke hooggeplaatste ontmoeting tussen toppolitici van beide landen plaats.

Een officiële bevestiging is er nog niet. De Israëlische media baseren zich op anonieme bronnen en wijzen naar een opmerkelijke vlucht, zondagavond van Tel Aviv naar Neom, waar Bin Salman en Pompeo die avond een ontmoeting hadden.

Volgens Avi Scharf, vliegtuigspotter en journalist van de Israëlische krant Haaretz, vloog een privéjet die Netanyahu al vaker gebruikte naar de futuristische megastad aan de Rode Zee. Het vliegtuig bleef er een paar uur en keerde daarna terug naar Tel Aviv.

Het is een publiek geheim dat Israël en Saoedi-Arabië al een tijdje in het geheim contact houden. Een officiële normalisatie van de relaties, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Soedan onlangs aankondigden, was tot nu toe een brug te ver. Die kwam er onder bemiddeling van de Verenigde Staten, die sinds het aantreden van Trump ongegeneerd de kant van Israël kozen.

Tempelberg in uitverkoop

De Saoedische kroonprins Bin Salman ziet een hechtere relatie economisch wel zitten en vindt in Israël een bondgenoot in zijn aversie van Iran.

Bin Salman ziet een hechtere relatie economisch wel zitten en vindt in Israël een bondgenoot in zijn aversie van Iran. Maar als 'behoeder' van twee heilige plaatsen in de islamwereld - Mekka en Medina - ligt het voor Saoedi-Arabië erg moeilijk om de derde heilige plaats - de Tempelberg in Jeruzalem - aan de Israëli's uit te verkopen. Tot nu toe koppelde het een toenadering aan een vredesdeal met de Palestijnen, een voorwaarde die de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken dit weekend nog eens herhaalde.

Tegelijk bleef het land, dat zich opwerpt als de Arabische pleitbezorger van de Palestijnse zaak, opmerkelijk stil toen het nieuws over de erkenning door de VAE en Bahrein bekend raakte. Het stelde ook zijn luchtruim open voor Israëlische vliegtuigen.

Voor Netanyahu komt het nieuws op een welkom moment. Zijn rivaal en minister van Defensie Benny Gantz benoemde zondag een commissie die een omstreden miljardenaankoop van Duitse onderzeeërs moet onderzoeken. Die zaak - ook wel zaak 3.000 genoemd - viseert een aantal vertrouwelingen van de premier.