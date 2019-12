Netanyahu schudt vlot interne rivaal af

De intussen al een jaar ontslagnemende Israëlische premier onderstreept nog maar eens zijn reputatie als groot politiek overlever.

Met sprekend gemak heeft Israëlisch ontslagnemend premier Benjamin Netanyahu de voorverkiezingen in de eigen Likud-partij gewonnen. Netanyahu haalde volgens berekeningen van Likud zelf 72,5 procent van de stemmen, zijn uitdager Gideon Saar bleef op 27,5 procent steken.

De score is onverwacht sterk. Netanyahu vecht temidden een corruptieschandaal voor zijn politiek overleven en slaagde er na de twee vorige parlementsverkiezingen - in april en september - niet in binnen de door de kieswet opgelegde deadline een regering op de been te krijgen.

In tegenstelling tot België kan de regeringsvorming in Israël niet eindeloos duren: elk van de belangrijkste verkiezingsoverwinnaars kan 28 dagen proberen een regering op de been te krijgen. Als dat niet lukt kan elk lid van de Knesset, het Israëlisch parlement, op 21 dagen proberen 61 handtekeningen van de 120 Knesset-leden achter zich te krijgen. Lukt geen van die scenario's, dan is het opnieuw aan de kiezer.

Netanyahu gaat nu bij de derde stembusslag op een jaar tijd, gepland voor 2 maart, opnieuw Likud leiden. En net zoals de vorige twee keer zal zijn belangrijkste rivaal oud-generaal Benny Gantz van de centristische partij Blauw-Wit zijn. De vorige twee keer was er een fotofinish tussen beide machtsblokken, want in het versnipperde Israëlische politieke landschap in een patstelling resulteerde.