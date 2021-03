Netanyahu verliest, maar kan nog winnen

Voor de vierde keer in twee jaar gingen de Israëli’s naar de stembus. De hoofdvraag: blijft Netanyahu premier? De verkiezingsuitslag geeft geen antwoord, wel een patstelling. Een vijfde verkiezing wordt niet uitgesloten.

‘Netanyahu is het politieke equivalent van het schip dat het Suezkanaal blokkeert.’ De analyse van de Israëlische journalist Amos Harel was er niet naast. De vierde verkiezing in twee jaar tijd mondde uit in een bijna gelijke stand voor het pro- en het anti-Netanyahu-blok. Opnieuw lonkt een impasse.

De klinkende overwinning waar premier Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu (71) op had gehoopt, blijft uit. Zijn droomcoalitie - zijn Likoed-partij aangevuld met de drie ultraorthodoxe partijen - strandde op 52 zetels. Voor een meerderheid in de Knesset, het Israëlische parlement, zijn er 61 nodig. Ook met de ultrarechtste Yamina-partij, openlijk voorstander van de annexatie van de bezette Palestijnse gebieden, komt hij er net niet.

Het anti-Netanyahu-blok - een lappendeken van linkse, rechtse en centrumpartijen - vindt ook geen meerderheid. Het landt op 57 zetels.

Arabische redder?

De beslissende factor zou wel eens een Israëlisch-Arabische partij kunnen zijn. De ogen zijn vooral gericht op de partij Ra’am. Die huisde tot eind januari nog onder de Gezamenlijke Lijst - een coalitie van Israëlisch-Arabische partijtjes - maar scheurde zich af. Enerzijds uit onvrede met de progressieve koers van die coalitie, maar ook omdat kopman Mansour Abass regeerambities heeft. De islamitische politicus flirtte maandenlang met Netanyahu.

Met vier zetels doet Ra’am het opvallend goed. Het resultaat: noch Netanyahu, noch het andere blok kan een meerderheid vormen zonder de partij.

Dat is opmerkelijk en historisch. De afgelopen 40 jaar zaten Israëlisch-Arabische partijen in de periferie van de Israëlische politiek. Nochtans is 20 procent van de bevolking van Palestijnse afkomst. Nu katapulteert Ra’am zich met slechts vier zetels naar het hart van de actie. Als ze aanvaardbaar wordt geacht door de ultraorthodoxe Joodse partijen, kan de keuze van de islamitische partij bepalend zijn voor de toekomst van Israël, en die van Netanyahu.

Door die sleutelpositie speelt de partij de twee kampen handig tegen elkaar uit. In een interview met Army Radio zei Mansour Abbas deze week dat hij een deelname aan zowel het pro- als het contra-kamp niet uitsluit. Hij wil vooral ‘voordelen voor de Arabische samenleving’. De conservatieve partij mikt op de ontwikkeling van achtergestelde Israëlisch-Arabische wijken en dorpen.

Populairste

Deze verkiezingen waren zonder twijfel een referendum voor Netanyahu. Op het eerste gezicht lijkt hij te verliezen. Hij kent zijn slechtste resultaat in de verkiezingsmarathon waar Israël nu al twee jaar in zit.

Toch blijven Netanyahu en zijn partij de grootste en de populairste. Met een marge van 13 zetels torent hij boven de op één na grootste partij, Yesh Atid uit. Die populariteit is opmerkelijk. Zeker voor een man die in drie processen terecht moet staan voor corruptie.

Geen premierschap betekent voor Netanyahu geen immuniteit en mogelijk een veroordeling en celstraf.

Niet toevallig speelde Netanyahu het spel hoog en gooide hij veel geld op tafel voor de coronavaccins. Die moesten niet alleen het volk vaccineren en de economie weer laten draaien, maar ook zijn politiek hachje redden. Geen premierschap betekent geen immuniteit en mogelijk een veroordeling en celstraf.

Is Netanyahu de blokkerende factor, in analogie met het schip in het Suez-kanaal? Daar lijkt het op. Maar vertrekken zal de langstzittende premier van Israël nog niet. Voor Netanyahu is winnen vooral verder kunnen doen. Desnoods door te blokkeren.

