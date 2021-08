'Niet iedereen zal op tijd wegraken uit Afghanistan'

De taliban raden Afghanen af om naar de luchthaven te gaan of daar te blijven, in de hoop op evacuatie. De nieuwe machthebbers willen zoveel mogelijk Afghanen in het land houden en houden stug vast aan de afgesproken evacuatiedeadline van 31 augustus. Hoeveel mensen ons land nog wil evacueren, is niet duidelijk.

Belgische C-130-vliegtuigen hebben dinsdag 433 mensen uit Kaboel geëvacueerd naar Islamabad. Daarnaast nam een Nederlandse militaire vlucht 14 mensen mee die op de Belgische evacuatielijst staan.

Er is geen enkele garantie voor toegang tot de luchthaven en openhouden van de gates. Defensiebron

De VS controleren nog altijd de toegang tot de luchthaven. De taliban heeft de Amerikanen toestemming gegeven tot 31 augustus evacuaties uit te voeren. Meerdere landen dringen aan op verlenging van de missie, maar dat lijkt vooralsnog onmogelijk. De taliban houden vast aan de afgesproken einddatum. 'Er is genoeg tijd om alle buitenlanders voor die datum te laten vertrekken', klinkt het. 'Daarna zal het niet meer worden toegestaan in ons land. We zullen een ander standpunt innemen.'

De taliban klagen dat de westerse landen vooral hoogopgeleide Afghanen, zoals artsen en ingenieurs, de mogelijkheid geven om het land te verlaten. 'We vragen de Amerikanen: moedig Afghanen niet aan om te vertrekken. We hebben hun talent nodig.' De taliban zeggen bovendien dat het gevaarlijk is rond de luchthaven en raden Afghanen af er te blijven of alsnog te vertrekken.

'Er is vandaag (dinsdag, red.) contact geweest met de coalitiepartners', zegt een defensiebron. 'Daar is meegegeven dat niet alle rechthebbenden op tijd geëvacueerd zullen kunnen worden. Er is geen enkele garantie voor toegang tot de luchthaven en het openhouden van de gates. Die staan volledig onder controle van onze Amerikaanse partners.'