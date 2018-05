Nieuwe Amerikaanse sancties treffen Antwerps bedrijf

De nieuwe sancties die de VS afkondigden tegen de sjiitische partij Hezbollah, treffen ook de Antwerpse onderneming Global Trading Group. Die ontkent echter elke band met Hezbollah.

De terugtrekking van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran, een beslissing van president Donald Trump, gaat ook gepaard met nieuwe sancties tegen Iran en bondgenoten van het Iraanse regime, zoals de Libanese partij Hezbollah.

Donderdag zette de Amerikaanse overheid een nieuwe reeks partijen op de zwarte lijst, in een poging om de financiering van Hezbollah verder droog te leggen. De extra sancties zijn onder meer gericht tegen een man die volgens Washington een belangrijke financier is van de organisatie, en zijn vijf bedrijven in Europa, West-Afrika en het Midden-Oosten.

Geld naar Hezbollah

Het gaat om de in Antwerpen wonende Mohammad Ibrahim Bazzi die volgens de VS via België, Libanon en Irak geld doorschuift naar Hezbollah. De man is ook nauw verbonden met de gewezen Gambiaanse president Yahya Jammeh die ervan beticht wordt tijdens zijn decennialang bewind heel wat geld te hebben vergaard.

Het is een leugen. We handelen niet met politieke partijen en we zijn een clean bedrijf. Woordvoerder Global Trading Group

Bazzi is in Antwerpen bestuurder en waarschijnlijk (mede-)eigenaar van het energiedienstenbedrijf Global Trading Group. Die onderneming belandt ook op de zwarte lijst. Maar een woordvoerder van het bedrijf ontkende tegenover het persbureau Reuters dat er banden zijn met Hezbollah. 'Dat is niet juist. Het is een leugen. We handelen niet met politieke partijen en we zijn een clean bedrijf.'