Nieuwe Iraanse president Raisi krijgt onmiddellijk Israël-vete op zijn bord

De ultraconservatief Ebrahim Raisi zwaait de komende vier jaar de scepter over Iran. Terwijl zijn inauguratie nog aan de gang is, wordt hij meteen geconfronteerd met een zeeslag met aartsrivaal Israël en moet hij de nucleaire deal met de Amerikanen reanimeren.

Ebrahim Raisi werd dinsdag ingehuldigd als de nieuwe Iraanse president, nadat grootayatollah Ali Khamenei zijn verkiezing had goedgekeurd. De zestigjarige hardliner Raisi is vertrokken voor een rit van minstens vier jaar. Donderdag volgt een ceremonie in het bijzijn van internationale gasten.

Raisi, bekend om zijn rol in de executie van duizenden opposanten in de jaren 80, beloofde een einde te maken een einde aan de Amerikaanse sanctie tegen het land. ‘We zullen zeker streven naar de opheffing van onderdrukkende sancties, maar we zullen de levensomstandigheden van de natie niet binden aan de wil van buitenlanders’, verklaarde hij tijdens de inwijdingsceremonie.

De essentie De fel besproken Ebrahim Raisi werd dinsdag ingehuldigd als de nieuwe Iraanse president.

Raisi zit onmiddellijk verwikkeld in een zeeslag met Israël.

Als nieuwe president belooft hij Iran uit het diepe economische dal te tillen. Het opheffen van de Amerikaanse sancties is daarvoor cruciaal.

Zeeslag

De ceremonie gebeurde in een gespannen internationale sfeer. Dit weekend kwam er een nieuwe zet in de zeeslag tussen Iran en Israël. In de Golf van Oman viel een drone de olietanker Mercer Street aan, een schip met een directe band met Israël. Twee bemanningsleden stierven.

Bijna onmiddellijk beschuldigde Israël de eeuwige rivaal Iran. Ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zeggen dat Iran achter de aanval zit. Het zou om een ‘one-way drone’ gaan, een kamikazedrone die zich op een doel stort en explodeert. Iran ontkende alle aantijgingen.

Israël dreigt met represailles. ‘Wij weten hoe we hierop moeten reageren’, zei de Israëlische premier Naftali Bennet. Ondertussen kreeg ook de Europese Unie kritiek omdat ze van plan is Enrique Mora, de nummer twee van de Europese diplomatie, naar de inauguratie van Raisi te sturen.

Protagonisten

Zo poken Israël en Iran hun lange schaduwoorlog weer op. Hun vete speelt zich bovendien niet alleen op zee af. De voorbije jaren en maanden waren er moordaanslagen op kerngeleerden, sabotageacties van kerninstallaties en wederzijdse proxy-aanvallen in Libanon en Syrië.

Wel nieuw zijn de protagonisten. Waar vroeger Benjamin Netanyahu en Hassan Rouhani tegenover elkaar stonden, is het nu de beurt aan respectievelijk Bennet en Raisi. Beiden lijken geen millimeter af te wijken van de harde lijn van hun voorgangers.

Zowel Bennet als Raisi is nieuw. Beiden willen hun achterban tonen hoe hard ze het menen. Een verdere escalatie is niet uitgesloten.

Irandeal

De vraag is of het nieuwe treffen in de Golf van Oman roet in het eten kan gooien van de nucleaire deal. In Wenen proberen de VS en Iran het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) te reanimeren. Dat is een akkoord over het Iraanse kernprogramma dat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump drie jaar geleden eenzijdig verliet. Daarbovenop liet hij verschroeiende economische sancties los op het land.

Ondanks de oplopende spanningen verwachten weinigen een grote impact op de gesprekken. Zowel de VS als Iran beseft dat er weinig alternatieven zijn voor het JCPOA. Ook de hardliner Raisi weet dat.

De hardlinder Raisi beseft dat een nieuwe Irandeal cruciaal is om zijn noodlijdende economie te redden.

Niet toevallig focuste zijn openingstoespraak op de noodlijdende economie, die gebukt gaat onder een torenhoge inflatie van 40 procent, werkloosheidcijfers van 11 procent en een begrotingstekort van meer dan 45 procent van het bruto binnenlands product.