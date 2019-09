Oliemarkt zet zich schrap voor prijsschok na aanval in Saoedi-Arabië

Handelaars houden rekening met een forse stijging van de olieprijs na de aanvallen op twee grote Saoedische installaties. Saoedi-Arabië en de VS proberen de markt te sussen.

De terreuraanval die dit weekend 5 procent van ’s werelds olieproductie uitschakelde, kan de olieprijs 5 tot 10 dollar per vat doen stijgen wanneer de markten maandagochtend opengaan. Dat komt neer op een klim met ruim 15 procent voor Brent-olie, die vrijdag op 60 dollar per vat afklokte.

Als het herstel van de Saoedische productiecapaciteit weken aansleept, ligt zelfs een prijs van 100 dollar per vat in het verschiet, menen analisten en traders. Voor de strompelende wereldeconomie zou zo’n prijsschok op een ongelukkig moment komen.

Vergelding

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden twee grote olie-installaties in Saudi-Arabië onder vuur genomen. Het gaat om die van Abqaiq, ’s werelds grootste olieraffinaderij, en Khurais, het op één na grootste olieveld van het land. Houthi-rebellen uit Jemen hebben de aanslag opgeëist. De voorbije maanden bestookten ze al meermaals de Saudische olie-infrastructuur als vergelding voor de betrokkenheid van Saudi-Arabië in de Jemenitische burgeroorlog.

Hun nieuwste aanval is met voorsprong de schadelijkste. Goed de helft van de Saoedische olieproductie werd uitgeschakeld, waarmee in een klap 5 procent van de wereldproductie wegvalt. Het tijdelijk verlies van 5,7 miljoen vaten per dag is de grootste aanbodschok ooit voor de oliemarkt.

Aramco

De Saoedische oliemaatschappij Aramco verzekert dat een groot deel van de weggevallen productie binnen enkele dagen alweer zal terugkeren. Maar voor het herstel van de volledige productiecapaciteit zullen weken nodig zijn, zeggen ingewijden aan diverse media.

Dat de situatie voldoende ernstig is, blijkt uit de gesprekken die Saoedi-Arabië zou voeren met andere leden van het oliekartel OPEC om hen tijdelijk meer olie te laten oppompen en zo de markt te kalmeren. Mogelijk volgt snel een noodvergadering van het kartel, dat geleid wordt door Saoedi-Arabië. Dat schrijft zakenkrant Financial Times.

Saoedi-Arabië kan daarnaast putten uit zijn oliereserves om de markt voldoende bevoorraad te houden in afwachting van de herstellingswerken. De oliestaat beschikt over miljoenen vaten aan reserve in eigen land en in opslagplaatsen in Rotterdam, Japan en Egypte.

Amerikaanse reserves

De Amerikaanse regering-Trump signaleerde eveneens haar bereidheid om indien nodig de strategische reserves in te zetten. Die voorraad is goed voor 630 miljoen vaten. Overigens beweert Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dat Iran achter de aanslagen zit. Iran steunt de Houthi-rebellen, maar ontkent elke betrokkenheid bij de aanvallen.

De respons van Saoedi-Arabië en de VS illustreert dat beide landen zich hoeden voor een forse marktreactie. De aandelenbeurs van Riyad ging zondag alvast tot 3,1 procent lager. De vrees is dat de olieprijs de omgekeerde beweging zal maken en fors hoger zal schieten.

Slaapwandelaar

Analisten merken op dat op dit moment geen enkel geopolitiek risico in de olieprijs verrekend zit, enkel de bezorgdheid om een handelsoorlog en een afkoelende wereldeconomie. Christyan Malek van JPMorgan zegt dat de markt als een slaapwandelaar het geopolitieke risico in het Midden-Oosten heeft genegeerd. Hij verwacht dat de olieprijs op korte termijn 3 tot 5 dollar hoger zal gaan. Binnen enkele maanden kan de olieprijs naar 80 of 90 dollar klimmen.