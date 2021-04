Ondanks corruptieproces mag Netanyahu proberen nieuwe regering te vormen

Twee weken na de presidentsverkiezingen van 23 maart in Israël heeft president Reuven Rivlin de rechts-conservatieve premier Benjamin Netanyahu dinsdag opnieuw opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen. Het staatshoofd erkende dat niemand over een meerderheid in het parlement beschikt, maar meent dat Netanyahu iets betere kansen heeft dan de anderen. Gezien het corruptieproces tegen hem was het geen lichte beslissing om Netanyahu met de regeringsvorming te belasten, zei Rivlin.