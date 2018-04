'Ongeveer 500 patiënten met symptomen van gifgas in Douma'

Er waren met name symptomen van ernstige irritatie van slijmvliezen, respiratoire insufficiëntie en ontregeling van het centrale zenuwstelsel, zegt WHO in een persmededeling.

'WHO eist onmiddellijk vrije toegang tot het gebied om verzorging te geven aan zij die getroffen zijn', zegt dokter Peter Salama, vicedirecteur-generaal voor noodsituaties, in de mededeling. De Wereldgezondheidsorganisatie coördineert de medische hulpverlening voor de ontheemden van Oost-Goutha en houdt zich klaar om hulp te verlenen in nieuwe gebieden in de regio zodra ze er toegang toe krijgt.