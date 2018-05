Ook Paraguay opent ambassade in Jeruzalem

De Paraguayaanse president Horacio Cartes is maandag naar Israël afgereisd voor de plechtige opening van de nieuwe ambassade in Jeruzalem. Cartes en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onthulden samen het plakkaat van de nieuwe vestiging in het zuiden van de stad.

'Deze soevereine beslissing is historisch voor de sterke vriendschapsbanden tussen Israël en Paraguay', zei Cartes. Netanyahu sprak over 'een geweldige dag voor Israël, een geweldige dag voor Paraguay, een geweldige dag voor onze vriendschap'.

Paraguay volgt de Verenigde Staten en Guatemala in hun beslissing om hun ambassades naar Jeruzalem te verhuizen. Gezien de omstreden status van die stad kiezen de meeste ambassades voor Tel Aviv. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967 en stelde in 1980 dat heel Jeruzalem 'de eeuwige, ondeelbare hoofdstad' is. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat.